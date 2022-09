Cos’è il lavoro supplementare/ Da chi può essere svolto? Ecco tutti i dettagli

Il lavoro supplementare potrebbe essere confuso con le ore di straordinario. Le due cose potrebbero infatti assomigliarsi, ma sono completamente diverse. Il lavoro supplementare può essere svolto esclusivamente da coloro che hanno un contratto part-time.

Come già detto in precedenza, la prima caratteristica del contratto di lavoro supplementare è quella di essere utilizzabile solo da coloro che hanno un contratto di lavoro part-time. In sintesi tutti coloro che sforeranno le 40 ore standard andranno a finire nella normativa del lavoro supplementare.

Lavoro supplementare: cosa è e come funziona

Vediamo come prima cosa le caratteristiche del lavoro supplementare, in particolare da chi può essere utilizzato e in che modo. Come già detto precedentemente, può essere confuso con il lavoro straordinario, a si tratta i cose completamente diverse. Vediamo nel dettaglio cosa è il lavoro supplementare:

attività lavorativa effettuata oltre l’orario stipulato nel contratto;

attività lavorativa in cui il limite di ore extra è il raggiungimento delle 40 ore settimanali dei contratti full-time.

In presenza di queste circostanze, il lavoro supplementare comporta delle maggiorazioni in base al numero di ore che sono state svolte in modalità supplementare. Questa però non è una regola fissa e non vale in tutte le modalità.

Lavoro supplementare e straordinario: differenze

Partiamo con il dire che essendo cose completamente diverse, in entrambi i casi si tratta di svolgere delle ore in eccesso rispetto a quelle pattuite nel contratto. Nel caso di lavoro supplementare però le ore in più dovranno essere eseguite da un lavoratore con un contratto di lavoro part-time e la loro somma totale non deve mai superare le 40 ore settimanali di un lavoro full-time. In caso contrario verranno applicate delle maggiorazioni.

Il lavoro straordinario invece è quando viene superato il limite del tempo pieno. I lavoratori con un contratto di lavoro full-time possono eseguire del lavoro extra solo in questa modalità











