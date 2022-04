Cos’è il Metaverso?/ Facebook, come entrare nella dimensione virtuale e cosa richiede

Si parla tanto di metaverso, ma che cos’è per davvero? E qual è la sua utilità nel nostro mondo? Dopo l’annuncio della Holding di Mark Zuckerberg, il quale ha cambiato il nome del suo gruppo in “Meta“, si torna a parlare di questa evoluzione digitale.

Nonostante sia definita come evoluzione digitale, in verità il metaverso esiste già da tempo. Il termine è stato coniato da Neal Stephenson, autore di fantascienza americano, secondo cui ha voluto dare un valore alla realtà virtuale.

Cos’è il metaverso e che cosa serve

Il metaverso dunque, è una dimensione virtuale attraverso il quale è possibile creare un avatar e svolgere delle azioni che eseguiremmo nella vita di tutti i giorni: interagire con la gente, andare a lavoro, investire soldi in piattaforme e poter comunicare senza vincoli.

L’avatar seppur digitale, è una vera e propria rappresentazione della persona che vorremmo essere. Dato che online potremmo identificarci sotto un’altra identità, sentendoci più sicuri di noi stessi, il rischio sarebbe quello di poter incombere ad una doppia personalità: distinguendo chi siamo nella realtà e chi siamo (o vorremmo essere), nella dimensione digitale.

Con le nuove tecnologie come il Virtual Reality – VR, è possibile “tele-trasportarsi” in un mondo parallelo, tanto da esser convinti di vivere una seconda vita. A tal proposito, la generazione X ed Y ricorderà perfettamente il videogame per PC “Second Life“, dove già si poteva entrare nel metaverso.

Le big tech alimenteranno la crescita della realtà virtuale, così come Facebook ha alimentato il Metaverso e tutto l’interesse che tutt’oggi si può evincere nella vita di tutti i giorni.

Cos’è il metaverso: come entrare nel mondo parallelo

Dopo aver spiegato cos’è il metaverso, in molti si chiedono come entrare senza avere esperienza in tal senso. In verità non è richiesta nessuna competenza informatica, ma soltanto un device mobile o desktop (come il computer).

Infine, va individuata la piattaforma nel quale registrarsi. Ecco le più famose dove vi è una community piuttosto ampia:

Decentraland : la piattaforma è stata sviluppata da Ethereum. Gli utenti hanno possibilità di creare case, parchi, edifici virtuali e chiedere un pagamento agli altri utenti, soltanto per farli accedere in tali costruzioni.

: la piattaforma è stata sviluppata da Ethereum. Gli utenti hanno possibilità di creare case, parchi, edifici virtuali e chiedere un pagamento agli altri utenti, soltanto per farli accedere in tali costruzioni. Sandbox : la grafica è un po’ come quella del videogame Minecraft, dove le costruzioni possono essere acquistate o vendute sfruttando SAND e NFT.

: la grafica è un po’ come quella del videogame Minecraft, dove le costruzioni possono essere acquistate o vendute sfruttando SAND e NFT. Stageverse: la piattaforma virtuale è tra le ultime uscite in rete. Si tratta di un’esperienza immersiva, dove si è tenuto il concerto Muse.

