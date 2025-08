Affari Tuoi torna a settembre con Stefano De Martino alla conduzione e due grandi novità: ecco gli annunci del conduttore

Stefano De Martino è pronto a fare il suo ritorno alla guida di Affari Tuoi. Il game show di Rai 1 farà il suo grande ritorno a settembre e ad annunciarlo è stato un primo promo pubblicitario, andato in onda nelle scorse ore, nel quale Stefano e il simpaticissimo cane Gennarino si mostrano nel pieno dei lavori per la prossima edizione. Affari Tuoi avrebbe dovuto avere inizio il 7 settembre ma, a quanto pare, la partenza sarà anticipata a martedì 2, alla solita ora su Rai 1.

Non mancheranno novità nella nuova edizione, a partire da uno studio tutto rinnovato. È proprio De Martino, nella prima pubblicità della prossima edizione, a svelare che Affari Tuoi avrà uno studio nuovo. E, difatti, il promo mostra proprio i lavori di restauro in atto. Ma non è finita qui.

Ad Affari Tuoi arriva il Pacco Nero: come funziona e quanto vale

Stando alle indiscrezioni lanciate da Novella 2000, nella prossima stagione di Affari Tuoi ci sarà un’altra grande novità, questa volta proprio nel gioco. Si tratta del Pacco nero, che andrà a sostituire quello contenente il premio da 5.000€. Il suo contenuto sarà sconosciuto a tutti, compreso il Dottore, e “potrà assumere un valore che varia da 0 a 300 mila euro, che sarà determinato puntata dopo puntata dal Notaio, tramite sorteggio.”, fa sapere la fonte. Un pacco al buio, quindi, da qui il nome scelto, che servirà a movimentare il gioco con un’incognita extra. Affari Tuoi, insomma, si prepara ad una nuova stagione che spera di replicare il successo dello scorso anno o, addirittura, superarlo. Intanto, dai competitor, non sono mancate frecciatine al programma, l’ultima da Enrico Papi, recentemente tornato su Canale 5 con una nuova edizione di Sarabanda.

