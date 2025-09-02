Cos'è il 'Pacco Nero', grande novità della nuova stagione di Affari Tuoi in partenza da stasera su Rai 1: l'annuncio bomba di Stefano De Martino

Stefano De Martino torna con Affari Tuoi: le novità di stagione

Questa sera, martedì 2 settembre 2025, Rai1 è pronta ad accogliere nuovamente Stefano De Martino con la nuova stagione di Affari Tuoi, in onda come sempre alle ore 20.35 subito dopo il TG1. Il conduttore e tutta la macchina organizzativa del game show sono ormai in pieno rodaggio; da stasera si riparte e sarà sfida per gli ascolti con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, suo diretto concorrente su Canale 5.

Intanto De Martino, intervenuto ieri in video-collegamento durante la puntata pomeridiana di Estate in diretta su Rai1, dallo storico Teatro delle Vittorie dove si sviluppa il programma, ha svelato: “Siamo in piene prove, in uno studio tutto nuovo e stiamo rodando di nuovo la macchina, siamo tutti ritornati al lavoro da qualche giorno“.

Il conduttore ha poi annunciato alcune delle novità di stagione con riferimento al cosiddetto ‘Pacco Nero’ nei meccanismi del gioco.

Cos’è il ‘Pacco Nero’, novità assoluta per Affari Tuoi

Ma che cosa rappresenta questo ‘Pacco Nero’, novità assoluta di questa nuova stagione di Affari Tuoi? Stefano De Martino ha spiegato che si tratta di “un’incognita. Il nostro notaio pesca una cifra tra 0 e 300.000 euro e la attribuisce a questo pacco, quindi neanche il dottore conosce il contenuto di quel pacco: è un modo per giocare ad armi pari con il dottore che solitamente conosce il contenuto di tutti i pacchi”. Un elemento di novità che sicuramente regalerà ancor più pepe al gioco.

In merito poi al suo rapporto con i telespettatori, il conduttore Rai ha affermato: “Approccerò con il pubblico con il sorriso di sempre che ci contraddistingue: questo studio è un vero manicomio, è davvero pieno di imprevisti, a partire dalla storia dei concorrenti e il modo in cui si mescola con il gioco, quindi non vedo l’ora di cominciare“.

Immancabile, infine, un riferimento alla recente scomparsa di Pippo Baudo e ai paragoni che vedono lo stesso De Martino protagonista: “Io suo erede? È ovvio che Pippo non abbia nessun tipo di erede, tantomeno mi posso accostare io a un monumento della televisione come questo. Mi fa piacere frequentare casa sua, però ogni paragone è assurdo a mio avviso”.