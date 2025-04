Questa sera al tavolo di Obbligo o Verità – nuovo talk di Alessia Marcuzzi su Rai Due – ci sarà tra gli ospiti anche Francesco Facchinetti. Figlio d’arte ma soprattutto personalità nota nel mondo dello spettacolo per la sua capacità di reinventarsi, di mettersi in discussione anche nel merito dei fallimenti come tra l’altro racconterà proprio nella puntata di questa sera, come raccontano le anticipazioni. Stando agli spoiler sulla diretta, un altro tema dedicato all’ex Dj Francesco sarà quello della calvizie e precisamente dal suo rimedio alla perdita di capelli che come molte persone viveva come un problema: il patch cutaneo.

Francesco Facchinetti, chi è / Una carriera a più facce e l'amore per i figli Mia, Leone e Lavinia

Ma cos’è il patch cutaneo indossato da Francesco Facchinetti? Si tratta di un sistema capillare che, tramite diverse modalità di fissaggio, viene appunto ancorato alla zona priva di capelli e con un effetto particolarmente naturale va ad ovviare appunto alla perdita di capelli. Senza particolari filtri l’ex cantante ne ha parlato già in passato, spiegando di aver vissuto la perdita di capelli come un problema e di aver tentato diverse strade per rimediare senza mai trovare soddisfazione. Ora, con la patch cutanea, è riuscito a ritrovare la sicurezza e soprattutto a risolvere una circostanza che non incontrava il suo gusto.

Pagelle San Marino Song Contest 2025, voti della finale/ Grande ritorno per Carone, vincitore Gabry Ponte

Francesco Facchinetti e l’utilizzo del patch cutaneo: “Non ho problemi a raccontarlo…”

“Raccontare che non hai più i capelli e che hai risolto il problema, nel mio caso, con il patch cutaneo, per me è una figata”, queste le parole di Francesco Facchinetti – stando alle anticipazioni di Obbligo o Verità su Raiplay – incalzato da Alessia Marcuzzi sulla protesi capillare. Il figlio di Roby Facchinetti è sicuro della sua scelta e soprattutto felice di aver ritrovato così una maggiore sicurezza: “Non ho problemi a raccontarlo, non ne faccio un segreto”. Le parole di Francesco Facchinetti mettono dunque in evidenza come l’espediente del patch cutaneo sia stato quanto mai risolutivo rispetto ad altri rimedi valutati o testati in passato.