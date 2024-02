Cos’è il Piper locale storico di Roma/ Perchè Patty Pravo è la “Ragazza del Piper”

Cos’è il Piper, il locale storico di Roma che ha lanciato Patty Pravo

Il Piper è stato uno dei locali più famosi di Roma che ha visto nascere grandi stelle della musica italiana ed internazionale tra cui Patty Pravo. Fondato dall’avvocato Alberigo Crocetta con l’aiuto di due soci: il commerciante di automobili Giancarlo Bornigia e l’importatore di carni Alessandro Diotallevi, il Piper è uno dei locali storici dell’Italia del boom economico. Durante gli anni ’70, infatti, è luogo di fermento musicale, ma anche di incontri e nascita di grandi star della musica italiana ed internazionale. Inaugurato il il 17 febbraio 1965, il Piper è collocato a in via Tagliamento a Roma, di fronte al quartiere Coppedè. Durante gli anni del boom economico in Italia diventa un vero e proprio fenomeno culturale e di costume. Sono tantissimi gli artisti e i gruppi che si sono esibiti: dai The Rokes a l’Equipe 84, ma ancora: Rokketti, i New Dada, I Pyrañas, I Delfini, I Giganti, I Meteors, I BlackJack, Gli Apostoli, Le Pecore Nere, i Facce di Bronzo.

Non solo, The Echoes, The Bad Boys, The Bushmen, Fred Bongusto, Dik Dik, Farida, Gabriella Ferri, Rita Pavone, Roby Crispiano, Gepy & Gepy, Nancy Cuomo. Tra i nomi più “famosi” ci sono sicuramente quelli di Caterina Caselli e Patty Pravo. Proprio l’interprete veneziana de “La bambola” è passata alla storia come “la ragazza del Piper” anche se per alcuni il titolo sarebbe da condividere con Mita Medici che, nel 1966, fu eletta Miss Teenager Italiana proprio al Piper.

Piper e la storia della musica italiana

Sono tanti, troppi i ricordi, legati al Piper di Roma. Renato Zero ricordando proprio Patty Pravo e il celebre locale disse: “Patty Pravo una sera arrivò al Piper su una Rolls bianca guidata da un nero, con due levrieri al guinzaglio, salì sul palco e cominciò a cantare Ragazzo triste. Nessuno di noi l’aveva riconosciuta. Ce ne accorgemmo dopo un quarto d’ora: “A Nicolè, ma che fai? Scenni ggiù…”. Proprio Patty Pravo è diventata la ragazza del Piper: un locale che ha cambiato la sua vita artistica trasformandola in una delle regine della canzone italiana.

Un locale che ha segnato la moda degli anni ’70, ma anche la storia della musica italiana. Un luogo speciale diventato un simbolo per la discografia italiana degli anni ’70 e delle nuove generazioni. Il locale, infatti, era arredato con gigantografie iperrealiste e oggetti casuali appesi alle pareti con tanto di palco con la presenza di pedane luminose dove si esibivano i cantanti. Che dire un locale storico e senza tempo!

Perché Patty Pravo è detta la ragazza del Piper

Il nome di Patty Pravo è legato a quello del Piper perché la sua carriera è iniziata proprio nello storico locale di Roma. E’ al Piper che fu scoperta dal suo primo manager e da quel momento il Piper e Patty Pravo sono rimasti legati. Ancora oggi, infatti, Nicoletta Strambelli, conosciuta da tutti come Patty Pravo, è chiamata anche “La ragazza del Piper”.

Prima di diventare un’icona della musica italiana, la Pravo conquistò il pubblico del Piper che, all’epoca, ebbero l’occasione di ascoltare per primi la splendida voce dell’artista che, oggi, ha collezionato una serie di successi e riconoscimenti straordinari.











