Cos’è il sex planner? Consigli di seduzione/ Lory del Santo vs Ilona Staller

Sfida di seduzione all’Isola dei Famosi 2022, con Ilona Staller e Lory del Santo “docenti speciali” in Honduras. Si parla di come alimentare la passione sotto le lenzuola e le due naufraghe si autoproclamano sex planner, dispensando consigli agli altri concorrenti. Così Lory e Ilona salgono in cattedra e scrivono su una piccola lavagna in legno i loro consigli per una vita sessuale soddisfacente. La famosa attrice a luci rosse si limita a tre sintetici punti fermi: indossare una seducente guepiere, sperimentare luoghi insoliti e fare uso di oli e petali per scaldare l’ambiente.

Estefania vs Lory del Santo: "Falsa e bugiarda"/ Volano stracci all'Isola dei Famosi

Lory del Santo e Ilona Staller sex planner all’Isola dei Famosi: i consigli delle naufraghe

Dall’altra parte c’è Lory del Santo, anche lei sex planner per una sera. A suo dire i consigli di Ilona “sono un po’ datati”. Quindi offre i suoi suggerimenti, che consistono nell’indossare indumenti sexy, avere a disposizione ampi spazi, come un letto King Size, e optare per un buon profumo. “A me non dispiace l’idea del profumo di Lory, perché serve. Mentre il King Size non è necessario”, commenta Ilona Staller. Tra le due sex planner finisce ai voti, coi naufraghi che decidono quali sono i migliori consigli di seduzione. Alla fine, per un punto, vince Lory del Santo. Almeno secondo i naufraghi.

LEGGI ANCHE:

Ilona Staller vs Carmen Di Pietro, "Evita di avventarti sul cocco"/ "Se gli altri…"Marco Cucolo supera per amore la paura degli insetti/ Troppo succube di Lory? Il social insorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA