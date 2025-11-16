Malattia di Enrica Bonaccorti, cosa è il tumore al pancreas? Patologia che colpisce la ghiandola situata dietro lo stomaco: la diagnosi a luglio

Da diversi mesi la splendida Enrica Bonaccorti si trova a combattere contro una malattia che ha scoperto di avere per caso. Come rivelato dalla stessa conduttrice, avrebbe dovuto impiantare uno stent nell’addome quando i medici le hanno diagnosticato la patologia oncologica: una notizia che ha sorpreso Enrica, gettandola nello sconforto più totale. La conduttrice, infatti, si è trovata improvvisamente ad affrontare una situazione imprevista, della quale fino a quel momento non avrebbe immaginato nulla: i sintomi del tumore al pancreas sono spesso “nascosti”, come nel caso dell’attrice, che non immaginava una simile diagnosi.

La malattia di Enrica Bonaccorti, scoperta a inizio luglio, è la stessa che ha avuto Eleonora Giorgi, grande amica della conduttrice. Uno scherzo del destino: proprio pochi mesi dopo la morte della Giorgi, infatti, Enrica ha scoperto di essere malata. Come dicevamo, dopo la diagnosi, Enrica ha cominciato fin da subito le terapie, con diverse sedute di chemio e poi la radio, cominciata solamente da pochissimo. Nel caso di Enrica Bonaccorti, il tumore purtroppo non è operabile: “Si è insinuato in un punto del corpo molto delicato” ha raccontato l’attrice, che ha come unica speranza le terapie.

Cos’è il tumore al pancreas, qual è la malattia di Enrica Bonaccorti

Il tumore al pancreas, ovvero la malattia che ha colpito Enrica Bonaccorti lo scorso luglio, si verifica appunto nel pancreas ovvero la ghiandola situata dietro lo stomaco. Come in altri tipi di tumori, si verifica quando avviene la moltiplicazione incontrollata delle cellule. Si tratta di una patologia molto aggressiva e difficile da trattare ma allo stesso tempo anche molto difficile da diagnosticare in quanto sono scarsi, inizialmente, i sintomi. Il tumore al pancreas viene trattato solitamente con terapie come la chemioterapia e la radioterapia: in alcuni casi può anche essere operato anche se non è scontato che lo sia. Nel caso di Enrica Bonaccorti, ad esempio, la malattia non permette di agire chirurgicamente.