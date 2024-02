Cos’è la Candelora, oggi 2 febbraio 2024: significato e celebrazioni/ Perché si festeggia?

Come ogni anno anche per il 2024 la giornata di oggi, 2 febbraio, coincide con il giorno della Candelora. Si tratta di una festività religiosa che si celebra in Italia ma anche in altri Paesi europei come ad esempio la Francia e il Lussemburgo e che è legata all’arrivo della primavera. Secondo quanto stabilito dalla Chiesa Cattolica la Candelora è la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, ovvero quel momento in cui, stando a quanto si legge sul Vangelo di Luca, Giuseppe Maria portarono Gesù, nato da poco, al Tempio di Gerusalemme di modo da presentarlo a Dio.

Il profeta aveva solo 40 giorni, tenendo conto che nacque il 25 dicembre, il giorno di Natale, secondo il Nuovo Testamento. In quell’occasione Simeone il Vecchio capisce che Gesù era il messia che il popolo attendeva, definendolo quindi “luce per illuminare le genti”.

CANDELORA, OGGI 2 FEBBRAIO 2024: IL RITO DELLE CANDELE

Ecco perchè in occasione della Candelora c’è la tradizionale cerimonia della benedizione delle candele, che rappresenta la luce e soprattutto l’uscita da un tempo buio, dalle tenebre. Il rito si tiene ancora oggi nelle chiese italiane ma anche in altri Paesi del mondo come detto sopra. Poi il giorno dopo, il 3 febbraio, in memoria di San Biagio di Sebaste, le candele benedette vengono usate per benedire la gola, ricordando così quel santo che leggenda narra salvò un bimbo dal soffocamento usando appunto una candela.

La Candelora, come molte altre feste, mischia comunque sacro e profano, visto che la giornata del 2 febbraio ha dei profondi legami con credenze popolari di origini contadine riguardanti in particolare meteo, clima e temperature. Il proverbio più diffuso a riguardo recita: “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora”, che tradotto significa “Se il 2 febbraio nevica o piove, vuole dire che l’inverno sta per finire, ma se piove o tira il vento la primavera è ancora lontana”.

CANDELORA, OGGI 2 FEBBRAIO 2024: SIGNIFICATO E CELEBRAZIONI. COME VARIA DA REGIONE IN REGIONE

Non tutte le regioni d’Italia sono comunque d’accordo con questo “diktak”, visto che in Emilia Romagna, ad esempio, si dice che “se piove per la Candelora si rinnovano quaranta giorni d’inverno”, mentre a Trieste “Se per la festa della Madonna della Candelora c’è sole e c’è la Bora, siamo fuori dall’inverno. Se piove o c’è vento, siamo ancora in inverno”.

Infine la Toscana, dove il sole il 2 febbraio è sinonimo di inverno: “Pella ‘Andelora se pioe o se gragnola dell’inverno semo fora; ma se sole o solicello semo ancor in mezzo a i’verno”. Insomma, credenze popolari e religione che si fondono in una giornata, quella del 2 febbraio, che senza dubbio è fortemente sentita nel nostro Paese, manifestando le nostre origini contadine che spesso e volentieri riemergono proprio grazie a queste giornate. E voi la festeggiate la Candelora?











