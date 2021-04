Cos’è la Cerimonia della Salvaciòn, Isola dei Famosi/ Rito sul mare e Leader Salvador

Nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, in programma oggi 15 aprile, assisteremo ad una particolare funzione ribattezzata “Cerimonia della Salvaciòn”. Esiste davvero o si tratta di una definizione coniata dalla produzione del reality condotto da Ilary Blasi in occasione di una delle tante prove in programma? Come molti altri termini usati nel corso del programma – dall’ex Parasite Island a Playa Reuniòn e Playa Esperanza – anche la Cerimonia della Salvaciòn sembra essere stata studiata appositamente per la puntata odierna dagli autori dell’Isola dei Famosi. Ma in cosa consisterà?

Ezio Bastianelli e Mia, ex marito e figlia Angela Melillo/ Lei: "rotto l’incantesimo"

Come sempre il compito di spiegare lo svolgimento del particolare rito spetterà a Massimiliano Rosolino il quale, nei panni di inviato, dovrà narrare le regole dell’inedita cerimonia (che a quanto pare nulla ha a che vedere con le tradizioni del popolo honduregno) al pubblico da casa e agli stessi naufraghi coinvolti.

Francesco Lodo e Akash Kumar, flirt all'Isola dei Famosi 2021?/ Scoppia il gossip...

ISOLA DEI FAMOSI 2021, CERIMONIA DELLA SALVACIÒN: IN COSA CONSISTE?

“Cerimonia della Salvaciòn”, letteralmente “Cerimonia della salvezza” come facilmente comprensibile dallo spagnolo – la lingua ufficiale parlata in Honduras dai suoi abitanti – servirà questa sera ad introdurre la nuova prova ad hoc nel corso della puntata in programma dell’Isola dei Famosi. Al termine della prova sarà proclamato il Leader Salvador. Questo il titolo che sarà assegnato al naufrago vincitore e che oltre a conquistare la tanto ambita immunità avrà anche la possibilità di salvare dal temuto televoto uno dei suoi compagni (da qui il nome del titolo assegnato). Tutto ciò, neanche a dirlo, avverrà nel corso di una inedita e certamente coinvolgente cerimonia sul mare durante la quale il pubblico da casa avrà la possibilità di ammirare sullo sfondo anche le meraviglie dei luoghi che ospitano il reality di Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Rosalba e Adelio, mamma e papà Gilles Rocca/ Sorpresa per lui all'Isola dei Famosi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA