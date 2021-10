Cos’è la gravidanza isterica o pseudociesi?/ Vera Miales gaffe “gravidanza psicotica”

Gravidanza psicotica, cosa è e i sintomi del disagio di Vera Miales, la compagna di Amedeo Goria che lo rivela nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Conosciuta con il nome medico di “gravidanza isterica” oppure di pseudociesi o falsa gravidanza, si tratta di una condizione vissuta da diverse donne. Anche gli uomini possono vivere questo disagio, anche se nel loro caso si parla di gravidanza empatica o della sindrome di Couvade ed è vissuta principalmente da uomini dotati di una particolare sensibilità. Tra i sintomi più comuni segnaliamo: l’aumento di peso, dolori diffusi, gonfiore addominale e sbalzi d’umore.

Vera Miales piange in diretta "Amedeo Goria, non sono incinta"/ È gravidanza isterica

Durante una gravidanza psicotica la mente femminile è convinta di essere incinta, ossia che il suo corpo ospiti un bambino. Tra i sintomi più comuni ci sono proprio quelli tipici di una gravidanza vera e propria come la nausea, tensione al seno, assenza di mestruazioni e in alcuni casi anche l’ingrossamento dell’addome. La convinzione della donna spinge il sistema endocrino e la ghiandola pituitaria a secernere gli ormoni estrogeni e prolattina. Proprio quest’ultima ha il compito di ingrandire il seno e prepararlo all’allattamento.

Amedeo Goria diventerà papà con Vera Miales?/ Maria Teresa Ruta:"Certe cose tienitele per te"

Gravidanza isterica, pseudociesi o falsa gravidanza: i sintomi

Quali sono i sintomi di una gravidanza isterica conosciuta anche come pseudociesi o falsa gravidanza? Tra quelli più diffusi ci sono: la crescita del seno, cambiamenti nei capezzoli fino alla lattazione, tutti sintomi che possono presentarsi nel caso di donne convinte di essere incinte. In alcuni casi la falsa gravidanza termina solo quando la donna si ritrova nella fase finale del travaglio che naturalmente non si conclude con la nascita di un bambino.

Non è ancora chiaro quali siano le cause che provocano una gravidanza isterica. Generalmente questo disagio si presenta in donne disperate che sognano di diventare mamme e di avere un bambino. In alcuni casi si tratta di donne che sentono quasi un obbligo nel diventare mamme e quindi fanno quello che il marito o gli altri si aspettano da loro: ossia essere donne incinte.

Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria è incinta? Qual'è la verità?/ Lui: "Sarei un nonno per il piccolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA