Malattia di Lyme, cos’è: una patologia poco nota e sulla quale c’è un’opera di sensibilizzazione da parte di diversi Vip.

Il livello di esposizione dei personaggi noti è spesso veicoli di messaggi sociali basati sulla volontà di sensibilizzare quante più persone possibili su un determinato tema; non solo questioni etiche e culturali, anche la malattia è al centro dell’attenzione quando si parla di volti noti dello showbiz. Di recente, proprio grazie alla testimonianza di superstar mondiali, è emerso il racconto della malattia di Lyme e del calvario che molti Vip hanno smesso di vivere in maniera silenziosa nel tentativo di supportare coloro che vivono le medesime condizioni deficitarie e talvolta croniche.

Cos’è la malattia di Lyme e perchè sempre più Vip ne stanno parlando? Da Justin Timberlake ad Avril Lavigne, fino alla ‘nostra’ Victoria Cabello. Un numero particolarmente ampio di volti noti, soprattutto nella scena internazionale, ha deciso di far luce su questa patologia e non solo perchè attanagliati nel quotidiano o in passato dai suoi sintomi ma anche per offrire un monito ai loro fan al fine di prevenire e curare in tempo l’eventuale contagio. Come racconta Leggo, Timberlake è tra i più recenti ad aver raccontato al pubblico di essere stato alle prese con la malattia e di come per diversi mesi abbia pregiudicato le sue performance e in maniera incisiva il suo lavoro in generale. Per anni anche Justin Bieber ha vissuto il medesimo calvario, seppur in maniera silenziosa; ha poi deciso nel tempo di raccontare della malattia anche per interrompere quel circolo mediatico che alimentava false notizie su dipendenza da droghe e simili.

Malattia di Lyme, da Avril Lavigne a Victoria Cabello: un calvario silenzio portato alla luce da numerosi Vip

Si inseriscono nella lista dei Vip affetti dalla malattia di Lyme anche Avril Lavigne e Bella Hadid. La prima è stata costretta a vivere un calvario durato anni – come racconta Leggo – arrivando anche a diversi mesi costretta a letto senza poter vivere della sua passione principale, la musica. Un incubo anche per la modella che ha avuto la diagnosi in adolescenza e ancora oggi convive con sintomi debilitanti come ansia, nausea e addirittura perdite di memoria. Il caso italiano più noto è invece quello di Victoria Cabello; la conduttrice scoprì in maniera tardiva la patologia e fu costretta a vivere 3 anni di calvario prima di riuscire a tornare in tv.

Ma cos’è la malattia di Lyme, come si riconosce e quali sono i sintomi? Anche nota come Borreliosi di Lyme, si tratta di un’infezione batterica veicolata dal morso di una zecca Ixodes. Il passaggio della patologia non è però diretto; si tratta infatti di insetti che, nutrendosi di sangue di altri mammiferi, possono dunque fagocitare anche il batterio e dunque ospitarlo fino alla trasmissione tramite morso. I sintomi della malattia di Lyme variano; dai disturbi neurologici all’artrite, passando per disturbi cardiaci e sistemici. Fortunatamente si tratta di una patologia che può essere gestita al meglio se riconosciuta in maniera tempestiva; diverso è il caso quando la diagnosi arriva in maniera tardiva come testimoniato dal calvario raccontato e vissuto da diversi Vip.