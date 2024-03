Cos’è la sandunga? Significato parola usata da Malgioglio/ Siparietto hot con Maria De Filippi ad Amici 2024

Cos’è la sandunga? Se lo chiedono tutti coloro che hanno assistito al teatrino hot e divertente di Cristiano Malgioglio con Maria De Filippi nella prima puntata del serale di Amici 2024. Il termine esterofilo usato dal cantautore e giudice ha catalizzato l’attenzione in studio e sui social. Tutto è partito dalla prima sfida del serale tra il ballerino Giovanni e il cantautore Petit.

Il commento più particolare è stato senza dubbio quello di Malgioglio, che prima ha fatto i complimenti a Petit per la sua voce stupenda, poi ha ripreso Giovanni: «A te manca la sandunga». L’espressione ha colpito Maria De Filippi, che però non ne ha colto il significato: «Ma cos’è che s’allunga?», ha chiesto al giudice del serale, che dal canto suo ha reagito con una risata.

IL SIGNIFICATO DI “SANDUNGA”: COSA VOLEVA DIRE MALGIOGLIO AD AMICI…

La sandunga è una parola molto usata a Cuba nelle canzoni di salsa, si tratta di una parola che si riferisce al “sabor“, quindi viene usata per definire una persona che balla in maniera molto seducente. Una persona che “ha sandunga”, quindi, è una che balla in modo molto sensuale. Dunque, Malgioglio nel commento rivolto al ballerino Giovanni ad Amici gli stava spiegando che nella sua esibizione nona aveva mostrato quella vena seducente che richiedeva la performance, visto che aveva ballato sulle note di Don’t let me be misunderstood.

