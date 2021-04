Cos’è la Sindrome di Down?/ Disturbo cromosomico: ritardo nello sviluppo fisico e…

Cos’è la Sindrome di Down?

La sindrome di Down è un disturbo cromosomico dovuto alla presenza di un cromosoma 21 supplementare che causa un ritardo nello sviluppo fisico e mentale. I bambini affetti da sindrome di Down presentano delle caratteristiche fisiche simili come caratteristiche specifiche del cranio e del volto e spesso bassa statura come fa sapere il portale “Manuale MSD”. Prima della nascita, la sindrome di Down viene diagnosticata con il prelievo dei villi coriali oppure con l’amniocentesi. I neonati affetti da sindrome, inoltre, sono spesso calmi e piangono di meno. Inoltre potrebbero presentare difetti cardiaci e gastrointestinali e presentano una muscolatura più debole del normale. Tra le caratteristiche fisiche troviamo le orecchie piccole e arrotondate e le mani corte e larghe.

Ottavia Piccolo: "Mi hanno rubato Palma d'Oro vinta a Cannes"/ "Strehler mi insultò"

Sindrome di Down: non ci sono cure

Per la sindrome di Down non esiste una cura. Tuttavia, alcuni problemi o disturbi causati dalla sindrome possono essere curati con farmaci specifici. In particolare, possono essere corretti alcuni difetti cardiaci e gastointestinali causati proprio dalla prosenza di un cromosoma 21 supplementare. Si tratta, inoltre, di soggetti più esposti a di infezioni e leucemia.Le persone affette da sindrome di Down, inoltre, hanno un quoziente intellettivo variabile, ma potrebbe essere equivalente al 50% di quello di un bambino non affetto dalla sindrome. Le persone affette da sindrome di Down possono vivere fino all’età adulta.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Fella è single?/ "A 25 anni ho cambiato completamente vita per..."Francesca e Alessio, genitori Luigi Mastroianni/ "Educazione e rigore, loro due..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA