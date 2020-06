Cos’è l’apartheid?/ Da politica di esclusione a “crimine internazionale”, la battaglia di Nelson Mandela

Pubblicità

Che cosa è l’apartheid? Questo termine è stato utilizzato per la prima volta in assoluto nel 1916 da Jan Smuts, primo ministro sudafricano, anche se è diventato realtà in Sudafrica solo con le elezioni del 1928 con l’introduzione delle prime leggi di segregazione razziale. Con l’avvento della seconda guerra mondiale e con le politiche antisemitiche del nazismo, in Sudafrica si realizza concertatamente il progetto dell’apartheid che diviene ufficiale nel 1948 dopo la vittoria del Partito Nazionale alle elezioni. Dietro questo progetto politico ci sono i primi ministri Daniel François Malan, Johannes Gerhardus Strijdom e Hendrik Frensch Verwoerd che definiva questa politica di segregazione razziale come “una politica di buon vicinato”. Sta di fatto che, dalla sua concretizzazione, l’apartheid cresce sempre di più coinvolgendo nel 1956 tutti i cittadini di colore, ma anche gli asiatici. Durante gli anni ’60 in Sudafrica ben 3 milioni e mezzo di persone di colore vengono prelevati dalle loro abitazioni e deportati nei bantustan, territori del Sudafrica e della Namibia assegnati alle etnie nere dal governo sudafricano.

Pubblicità

Apartheid in Sudafrica: la fine del 1990 con la liberazione di Nelson Mandela

Una vera e propria deportazione che vide questi uomini e donne perdere non solo la propria casa, ma anche ogni diritto politico e civile. La politica di segregazione razziale coinvolgeva ogni settore della vita quotidiana: non ci si poteva sedere sulle panchine dei bianchi, al supermercato i neri venivano serviti solo dopo i bianchi e per muoversi all’interno del territorio avevano bisogno di un passaporto interno. Non mancarono le proteste di ogni tipo sia dalla popolazione bianca che nera, ma ben presto il governo sudafricano impose la redazione di ogni norma giuridica in lingua afrikaans. Il resto del mondo però non stava in silenzio a guardare con la comunità internazionale e le Nazioni Uniti che dichiararono nel 1973 l’apartheid crimine internazionale. La liberazione di Nelson Mandela avvenuta nel 1990, dopo 27 anni di prigionia, segnano la fine dell’apartheid. Mandela viene eletto Primo Presidente Nero del Sudafrica dando così inizio ad un nuova era.



© RIPRODUZIONE RISERVATA