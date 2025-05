Spesso, durante gli eventi importanti si ricordano alcuni dei momenti più tristi della cronaca italiana, come ad esempio l’omicidio di Giulia Cecchettin, che lo scorso anno ha lasciato tutti senza parole. Ma è proprio suo padre Gino Cecchettin che ha deciso di dar voce a una figlia che ormai non c’è più da qualche tempo, e lo ha fatto anche in occasione del Concerto del Primo Maggio, lanciando un appello ben preciso tramite una lettera della fondazione Giulia Cecchettin. Cos’ha detto? Scopriamolo subito.

L’uomo si è rivolto a tutti i cantanti che si sarebbero esibiti oggi a Roma per festeggiare i Lavoratori, mandando loro un vademecum per promuovere un linguaggio non violento nei testi musicali dei cantanti. Una missione quella di Gino Cecchettin volta a rendere le parole citate molto più consapevoli e meno pregne di violenza come invece spesso capita nel mondo della musica. L’appello è stato divulgato dall’Aperyshow Charity Event 2025, un festival musicale in provincia di Padova, e da lì si è esteso fino al Concerto del Primo Maggio: “Le parole che scegli, i messaggi che trasmetti arrivano a migliaia di giovani, e lasciano tracce. Ti invito a considerare la possibilità di lasciare da parte quei contenuti che – consapevolmente o no – possono alimentare una cultura della sopraffazione“.

Appello di Gino Cecchettin, Carl Brave dice la sua: “Giusto così”

Anche Carl Brave si è detto d’accordo con questa missione dicendo che effettivamente bisognerebbe essere giusti quando si pronunciano parole su un palco, e che ad oggi c’è bisogno di positività. “Questo palco è una lente di ingrandimento sul mondo del lavoro per cercare di guardarlo nell’ottica giusta” aveva detto all’Adnkronos il cantante, consapevole che oramai è necessario fare profonde modifiche anche per quanto riguarda la musica, che spesso viene considerata un medium artistico intoccabile. Ma forse, bisogna prendere in mano anche questo aspetto culturale per cambiare le cose, e Gino Cecchettin lo sa bene.