Cos’è l’attacco ipomaniacale, che ha colpito Fedez/ Le differenze dalla mania, i sintomi e il trattamento

In questi giorni Fedez ha rotto il silenzio sulla malattia e l’immediato ricovero, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il rapper ha raccontato di aver subito un’emorragia interna come conseguenza di due ulcere intestinali. Questo, insieme alla precedente diagnosi di tumore al pancreas, gli ha procurato non poche problematiche a livello mentale: “L’esame istologico ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al cento per cento. Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale”.

Ma che cos’è un attacco ipomaniacale, che ha colpito il rapper e di cui molte persone probabilmente non sono a conoscenza? Come riportano i Manuali MSD per i professionisti nel settore sanitario, un episodio ipomaniacale è una forma meno estrema di mania. Nel corso del periodo ipomaniacale l’umore si eleva quando l’energia aumenta notevolmente, il bisogno di sonno diminuisce e l’attività psicomotoria aumenta. Per alcuni pazienti i periodi ipomaniacali hanno carattere adattivo, perché danno grande energia, creatività, fiducia e un funzionamento sociale superiore al normale. Tuttavia, in alcuni pazienti, l’ipomania si manifesta come distraibilità, irritabilità e umore labile.

Sintomi e trattamento dell’episodio ipomaniacale

Un episodio ipomaniacale include un episodio distinto di durata superiore o pari a 4 giorni. Inoltre, include un numero pari a 3 o più sintomi addizionali relativi alla mania. Annoverando i sintomi tradizionali dell’episodio maniacale, figurano l’autostima ipertrofica o grandiosità, ridotto bisogno di sonno, maggiore loquacità del solito, fuga delle idee o accelerazione del pensiero, distraibilità, aumentata attività orientata al raggiungimento di obiettivi e coinvolgimento eccessivo in attività ad alto potenziale di conseguenze negative, come spese eccessive o investimenti in imprese fallimentari.

