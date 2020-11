Cos’è l’effetto Cheerleader?/ La risposta alla domanda a Chi vuol essere milionario

I ricercatori dell’università di San Diego in California hanno pubblicato uno studio su Psychological Science in cui si parla di effetto cheerleader. Ma in cosa consiste questo effetto? La domanda arriva su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti la pone a Ilaria, nuova concorrente, al traguardo di 10 mila euro. Ma qual è la risposta? “L’effetto cheerleader” consiste nel risultare più attraenti in gruppo. Il sito Mediaset ci svela che “Tra le ragioni ci sarebbe la capacità del cervello umano di percepire i volti di un gruppo come un unico volto medio, generalmente più attraente di quello dei singoli individui che lo compongono.”

L’effetto cheerleader: la domanda a Chi vuol essere milionario

Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 5 novembre, alla concorrente di Vigevano Ilaria Sanbinello viene chiesto, alla domanda numero otto, in cosa consiste l’effetto cheerleader. Tra le opzioni proposte alla concorrente, oltre a quella corretta di cui abbiamo spiegato il significato, ci sono: fare un tifo scatenato e chiassoso, sognare di restare teenager, essere maschilisti. Riuscirà la concorrente a rispondere in modo esatto?



