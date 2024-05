Cos’è malattia autoimmune di Costantino Vitagliano?/ Il dramma dell’ex tronista “Non so che può capitarmi…”

Forse non tutti sanno che da qualche tempo a questa parte la vita di Costantino Vitagliano è stata completamente stravolta da una malattia autoimmune che tiene in ansia il tronista e tutti quello che lo amano. Una malattia scoperta quasi per caso, dopo la rottura di un tendine mentre giocava con la figlia Ayla a casa. Il dottore che era intervenuto gli aveva suggerito di tornare a trovarlo al pronto soccorso per vedere come procedesse la guarigione e da quel momento l’amara scoperta. “Sembra un caso ma avevo un dolore allo sterno che ho ancora adesso” ricorda Costantino Vitagliano, spiegando di aver fatto “un’ecografia da cui è venuta fuori una macchia sulla aorta ombelicale quindi sono andati tutti in ansia e mi hanno ricoverato d’urgenza […]”.

L’ex tronista, così, si è dovuto sottoporre a diversi esami per approfondire la questione e per circa un mese è rimasto in stand by, senza sapere quale sarebbe stato il suo futuro. Costantino ha pensato al peggio, forse temeva di avere un tumore incurabile, nel frattempo ha perso dodici chili in dieci giorni e l’agitazione ha preso il sopravvento.

La malattia autoimmune di Costantino Vitagliano: “Sono in pericolo ogni giorno”

“Alla fine siamo arrivati alla conclusione che non ho un tumore”, specifica il modello in una intervista di qualche tempo fa a Verissimo, dove torna oggi sabato 25 maggio per fare chiarezza e – si spera – dare aggiornamenti positivi. “Devo stare completamente a riposo, sono un autoimmune, ho questa massa che mette l’aorta in pericolo quotidianamente, oggi sono sotto pasticche dalle 8 di mattina con l’agitazione che non sai cosa può capitare da un momento all’altro”, le parole chiare e inequivocabili di Costantino Vitagliano.

Inevitabile captare agitazione e preoccupazione nel volto dell’ex tronista di Uomini e Donne, che oggi cerca di andare avanti con coraggio e fiducia, anche se il più delle volte è difficile. “Cerco di essere ciò che ero ma è difficile. Sono nell’agitazione”, ammette Costantino, parlando della malattia autoimmune che lo ha colpito.











