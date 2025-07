Skibidi boppy, cos'è il tormentone e perché sta spopolando così grazie a TikTok?

TikTok nelle ultime settimane è stato letteralmente invaso da finte interviste con finali decisamente surreali e una frase entrata ormai nell’immaginario collettivo, skibidy boppy. Due parole che ormai da qualche giorno rimbombano nella testa degli utenti del popolare social cinese. Video creati dall’intelligenza artificiale che un vero e proprio significato non lo hanno, un tormentate che accompagna cadute, risposte surreali e spiazzanti. Una frase che indica dunque qualcosa di strano, assurdo, fuori dall’ordinario e decisamente fuori contesto.

Nel linguaggio social è diventato ormai un intercalare legato a un divertimento nonsense, tanto apprezzato dai giovani utenti di queste piattaforme che trovano rifugio in video come quelli che abbiamo visto esplodere nelle ultime settimane. Dal vecchietto che cade in acqua a quello che finisce nelle buche di strade italiane tutte da riparare, TikTok ci ha abituati a fare i conti con i video creati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, divenuti una sorta di dipendenza per chi usufruisce dello scroll continuo sulla piattaforma. Ma cosa significa Skibidy boppy? In sostanza, niente.

Skibidi boppy e le origini da ritrovare nella musica

Il sito di Radio Deejay ha provato a scavare per scoprire se possiamo trovare un significato nascosto dietro l’intercalare Skibidy Boppy, divenuto di tendenza in questi giorni. E una risposta siamo riusciti a trovarla, molto a sorpresa. Il termine “Skibidi boppy”, in particolare, è stato coniato nel 2018 dal gruppo russo Little Big nel brano Skibidi, una hit elettro-pop virale messa in piedi interamente su parole che non avevano niente di chiaro, senza significato.

Nel 2023, poi ha avuto vita il primo trend del genere “skibidy toiltet”, adesso grazie a TikTok abbiamo assistito a un altro tormentone già ampiamente diffuso e che chiude la maggior parte dei video creati con l’IA. Ancora una volta il popolare social ha dato in pasto ai follower un altro motivo per curiosare tra i tanti video di ogni genere.

