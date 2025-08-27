Cos'è la Stardust House, la villa per creator della quale ha fatto parte anche la nuova tronista di Uomini e Donne Cristiana Anania

Se è vero che Cristiana Anania, la nuova tronista di Uomini e Donne, è un volto inedito della TV, è altrettanto vero che la ragazza ha già avuto qualche esperienza nel mondo dei social. Stando a quanto fa sapere Webboh, la speaker radiofonica faceva parte della Stardust House, una villa definita anche una “casa per creator”, all’interno della quale si sono formati alcuni dei creatori italiani più noti su TikTok.

La villa ha aperto le sue porte il 4 luglio del 2020 e si trovava a Monza. Disponeva di ogni confort, come una vera e propria Casa del Grande Fratello, all’interno della quale gli aspiranti creator non solo facevano formazione ma convivevano, lasciandola per tornare alle loro famiglie soltanto nelle festività, come se fosse un college.

Cos’è la Stardust House e perché ha chiuso: anche la nuova tronista Cristiana Anania nella villa

La Stardust House ha chiuso però proprio quest’anno e, ad oggi, non ci sono delle chiare motivazioni per questa decisione drastica. Sappiamo che Cristiana Anania è entrata nella villa nel 2021, e ha infatti lavorato anche nel mondo social. Oggi, la 22enne è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne al fianco di Flavio Ubirti, un volto che invece il pubblico di Canale 5 già conosce per essere stato uno dei tentatori più chiacchierati di Temptation Island 2025. Il suo percorso nel programma è appena iniziato e durerà almeno fino alla fine dell’anno: riuscirà la bella Cristiana a trovare l’amore nello studio di Canale 5?