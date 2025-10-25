Cos'è successo a Massimiliano Rosolino? Perché Filippo Magninie scoppiato a piangere a Ballando con le stelle 2025? Spunta ombra malattia

Cos’è successo a Massimiliano Rosolino? Filippo Magnini piange a Ballando con le stelle 2025: “Combatte una battaglia”

È tempo di scendere in pista anche per Filippo Magnini ed Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025. Il nuotatore ed ex campione olimpico e la sua maestra di ballo, pur essendo tecnicamente tra i migliori peccano di poco feeling. La giuria sin dalla prima puntata, infatti, sprona Magnini a interagire di più con la sua partener perché non sembrano una coppia. Nella 5a puntata i due si sono cimentati in un Rumba sulle note di E Poi di Giorgia. Filippo ed Alessandra saranno riusciti a convincere la giuria?

BALLANDO CON LE STELLE 2025, 5a PUNTATA 25 OTTOBRE/ Diretta, eliminato: Magnini vola! E Maria Esposito...

Per Ivan si, il giurato si è complimentato: “Bravo Fil, mi hai fatto venire la pella d’oca.” Sentendo il giudizio di Zazzaroni, Filippo Magnini si è commosso fino alle lacrime e subito dopo ha fatto una tanto inaspettata quanto toccante dedica a Massimiliano Rosolino per il particolare periodo che sta affrontando: “Ho pensato ad un mio amico che è li nella Sala delle Stelle che è Massi che io vedo sempre sorridente ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo e lui non sa che gli voglio stare vicino e quindi non vedo l’ora di entrare là dentro ad abbracciarlo.”



Luca Urso, chi è marito Alessandra Tripoli/ Uniti dal ballo e da uno splendido figlio: "Insieme per sempre"

Perché Filippo Magnini è scoppiato a piangere per Massimiliano Rosolino a Ballando: l’ombra della malattia?

Dopo la dedica e la vicinanza a Massimiliano Rosolino di Filippo Magnini, anche Alessandra Tripoli si è voluta accodare mandando un forte abbraccio all’ex nuotatore. Cos’è successo a Massimiliano Rosolino? Perché Filippo Magnini è scoppiato a piangere per lui a Ballando con le stelle 2025? La confessione choc del nuotatore ha scatenato ansia e preoccupazione ma al momento non è noto a cosa si riferisse. Non vengono aggiunti altri dettagli ma Milly Carlucci ha commentato con un eloquente: “Lo sappiamo, lo sappiamo” segno evidente che l’inviato di Ballando con le stelle 2025 sta combattendo una brutta battaglia, magari contro una malattia, di cui la sua ‘famiglia’ televisiva è a conoscenza e che non ha condiviso pubblicamente.