Le onde del passato anticipazioni: cos’è accaduto davvero a Anna e Tamara vent’anni prima?

Anna Reali e Tamara Valenti sono le protagoniste de Le onde del passato, la nuova fiction di Canale 5 che sta tenendo il pubblico col fiato sospeso. Si tratta di un thriller che porta però in scena anche una tematica molto importante, che è quella della violenza sulle donne. Nel corso della prima puntata di Le onde del passato, Anna e Tamara hanno fatto subito comprendere al pubblico di Canale 5 di condividere un passato molto doloroso, per il quale la Valenti è anche pronta a farsi vendetta con le sue mani.

Così, al suo avvocato Paolo Marra, Tamara inizia a raccontare cosa le è accaduto nell’agosto del 2004: “Io e Anna avevamo una band musicale e andavamo davvero forti. A 20 anni Anna non era come l’hai conosciuta adesso, era più pazza di me. Tutto è cambiato una notte d’estate del 2004 durante il Summer of music”. A questo punto, il racconto di Tamara nella fiction si interrompe, ma solo le immagini a parlare per lei, chiarendo che lei e l’amica sono state vittime di violenza fisica da parte di tre uomini.

Perché Anna è stata aggredita?

Sul finale della prima puntata, Anna sta guardando una videocassetta che mostra proprio le immagini della violenza subita insieme all’amica ed è spiazzata dalla scoperta. Grazie al filmato, tuttavia, scopriamo anche il significato della maschera col naso lungo che indossa il figlio di Paolo Marra sulla spiaggia e che spaventa tanto la donna: è infatti la stessa che indossavano i tre uomini durante l’aggressione ai danni delle due ragazze. Appare dunque chiaro che, dietro quanto sta accadendo ci sia qualcuno che conosce la loro storia e che, probabilmente, c’entra anche con l’aggressione del 2004. Il fatto che Anna sia così vicina a scoprire qualcosa di importante è anche il motivo per il quale, sul finale del primo episodio, viene aggredita alle spalle.