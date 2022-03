Cos’è successo nella capanna tra Jessica e Barù?/ “Alla fine non ha fatto niente…”

Scatta il capanna-gate di Jessica e Barù al Grande Fratello Vip: cos’è successo?

La capanna torna protagonista del Grande Fratello Vip 2021. A costruirla è stata Lulù Selassiè che, stanca di vedere la sorella in attesa di un gesto da parte di Barù, dopo essere stato in confessionale con quest’ultimo e Soleil Sorge, ha deciso di mettersi a lavoro e costruire la capanna nell’angolo della casa in cui il nipote di Costantino Della Gherardesca dormiva prima di sistemarsi nella stanza del sole insieme a Soleil e Davide Silvestri. Ma cos’è successo davvero tra Barù e Jessica sotto la capanna? I due vipponi hanno trascorso qualche ora sotto la capanna, senza l’occhio attento delle telecamere, per poi dormire separati.

Il giorno successivo alla notte che ha trascorso, in parte, sotto la capanna, Jessica non si è sbilanciata limitandosi a spiegare di aver parlato molto con Barù, di aver capito tanti suoi lati che ancora non conosceva e aggiungendo di essere sicura che lo rivedrà sicuramente fuori dalla casa al termine del reality, ma cos’è successo davvero sotto la capanna tra Jessica e Barù?

Solo tante chiacchiere tra Jessica Selassiè e Barù sotto la capanna? “Alla fine cosa ha fatto con me? Niente. Balliamo, due strusciate, una carezza sul viso, un bacio sulla guancia e si sdraia tre volte sul mio letto. Niente“, ha detto Jessica sfogandosi con Manila Nazzaro nel daytime del 7 marzo. Soleil Sorge, da parte sua, ha provato ad indagare sulle ore trascorse sotto la capanna di Barù e Jessica senza, tuttavia, riuscire ad avere dettagli.

Alfonso Signorini, tuttavia, non si arrende ed è pronto ad indagare sul rapporto tra Jessica e Barù. “E’ tornata la capanna che è stata costruita da Lulù che era stufa di vedere la sorella Jessica con gli occhi attaccati al soffitto mentre era accanto al suo Barù. Cos’è successo? Questa sera cercheremo di scoprirlo”, ha detto il conduttore nelle anticipazioni.

