Cos’è successo tra Anita Olivieri e Alessio Falsone in suite al Grande Fratello?/ “Rosy unica a sapere che…”

Anita Olivieri e Alessio Falsone, cos’è successo nella suite del Grande Fratello 2024?

La scorsa diretta del Grande Fratello 2024 si è conclusa con una sorpresa per Anita Olivieri e Alessio Falsone. Signorini ha deciso di regalare loro un momento ‘privato’ con una cena in suite seguita da una notte insieme. Una sorpresa che è arrivata dopo l’ammissione di entrambi di provare qualcosa per l’altro e di voler approfondire questa conoscenza. Archiviata dunque la lunga relazione con Edoardo Sanson, Anita ha deciso di buttarsi in questo flirt con Alessio e i primi avvicinamenti importanti sono arrivati proprio in suite.

Nel corso delle ore successive, tornati in Casa, tra Alessio e Anita è scattato il primo bacio, seguito poi da abbracci e tenerezze in piscine. Pare però che ci sia qualcosa di non detto, di cui sarebbe a conoscenza soltanto Rosy Chin.

Anita Olivieri e Alessio Falsone, Rosy Chini “è l’unica a sapere i dettagli di quanto accaduto in suite”

Stando a quanto annuncia il comunicato della nuova puntata del Grande Fratello 2024, “soltanto Rosy è a conoscenza dei dettagli di quanto accaduto in Suite”. Anita ha infatti raccontato all’amica fidata i dettagli di quanto successo con Alessio durante la notte trascorsa insieme. Dalle immagini che circolano sul web, possiamo intendere che i due si siano baciati, e anche più di una volta, nell’idromassaggio messo a loro disposizione nella suite.

Non è chiaro però cosa sia accaduto durante la notte, quando i due hanno dormito insieme nello stesso letto. Dettagli che sicuramente verranno a galla nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, quando Signorini non solo mostrerà le immagini inedite dei due ragazzi in suite, ma chiederà a Rosy Chin di raccontare i dettagli dei quali solo lei è a conoscenza. E chissà se Signorini svelerà ad Anita le ultime indiscrezioni sul suo ormai ex fidanzato Edoardo Sanson.











