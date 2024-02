Cos’è successo tra Beatrice e Vittorio sotto le coperte al Grande Fratello?/ Video: “Cose agghiaccianti”

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, intimità sotto le coperta al Grande Fratello 2023: cos’è successo davvero?

Questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi potrebbe ritrovarsi ad affrontare un’altra batosta. È ormai chiaro che il suo rapporto con Vittorio Menozzi è in grave crisi, tuttavia l’attrice non sa che il modello in settimana si è reso protagonista di una rivelazione ben poco carina che la riguarda. Vittorio avrebbe infatti rivelato a Greta Rossetti cose intime che sarebbero accadute con Beatrice sotto le coperte.

Un segreto tra i due, quindi, che Vittorio ha però rotto svelandolo a Greta, che a sua volta è andata a raccontarlo a Paolo e Letizia. Greta ha definito le cose accadute tra Beatrice e Vittorio sotto le coperte ‘agghiaccianti’, dicendo che ora lui se ne vergognerebbe, motivo per il quale non vuole che escano fuori.

Vittorio svela a Greta Rossetti cos’è accaduto con Beatrice, lei lo dice a Paolo e Letizia: “Cose agghiaccianti!”

Vittorio non sa che Greta non solo le ha fatte uscire ma che ne ha apertamente parlato con Letizia e Paolo, motivo per il quale il discorso potrebbe essere trattato da Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello del 12 febbraio. “Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, lui me le ha dette in modo approfondito anche oggi che eravamo fuori. – ha detto Greta a Letizia – Se è peggio di come pensavi? Molto peggio, mi ha rivelato tutto nei dettagli. Guarda che sono cose agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa venga fuori… sì, teme che esca, ha paura di quello che direbbero….” ha continuato

Paolo è allora intervenuto, dichiarando: “Però c’è una piccola differenza. Perché se sta cosa esce fori, non passa lui male“. Greta ha concordato: “Gliel’ho detto anche io!“. Quando Letizia ha cercato di capire cosa sia accaduto tra i due, mimando anche un gesto con le mani, Greta, cercando di non essere troppo esplicita, ha risposto: “Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Cioè mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui“.

greta: “vitto mi ha raccontato, peggio di quello che pensavamo, agghiacciante, lui ha paura che esca, si vergogna, ha i genitori che guardano” greta su quello che vitto e bea avrebbero fatto a letto#grandefratello #luzzers #perletti #anibaldi #paoleti #fillers #vittosetti pic.twitter.com/VVBqfGY4CF — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) February 8, 2024













