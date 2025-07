Teresa Cilia vince la causa con Raffaella Mennoia: il caso di Uomini e Donne spiegato bene

Nelle ultime ore, non si fa che parlare della complicata vicenda giudiziaria che ha coinvolto Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Ma, cos’è successo realmente tra i due volti di Uomini e Donne? Ebbene, si tratta di una vicenda che va avanti da ben sei anni, passando dai social alle aule di tribunale. Tutto è iniziato nel 2019, quando l’ex corteggiatore Mario Serpe attaccò la redazione della trasmissione. In quella discussione è poi intervenuta anche l’ex tronista siciliana, la quale accusò pubblicamente la storica autrice del programma, Raffaella Mennoia, di atteggiamenti scorretti, mettendo in mezzo anche l’ex fidanzato Jack Vanore.

La redazione, pur senza fare nomi, replicò duramente parlando di “rosiconi”. Ma la Mennoia non si limitò alla risposta social. Difatti, la collaboratrice di Maria De Filippi fece partire una querela contro Teresa. Da quel momento, non si è parlato pubblicamente della questione per anni, con Teresa che ha dovuto sostenere un’attesa che ha definito “logorante“. Solo oggi, 30 giugno 2025, a distanza di sei anni, l’ex tronista ha potuto raccontare finalmente la sua verità.

Teresa Cilia e la verità sullo scontro giudiziario con Raffaella Mennoia: cos’è successo

Il 30 giugno 2025, Teresa Cilia ha pubblicato su Instagram lo screenshot della sentenza, dimostrando di essere stata assolta. Difatti, il tribunale ha stabilito che “il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di giustificazione“. In altre parole: ha detto quello che pensava, senza superare i limiti previsti dalla legge. “Giustizia è stata fatta“, ha scritto. E poi ha aggiunto: “A chi ha cercato di tapparmi la bocca, dico che nella vita conta chi non ha paura, chi ha umiltà e chi non si piega ai poteri sbagliati“.

Non solo, Teresa ha promesso che, ora che la sentenza è arrivata, racconterà nei dettagli tutto quello che ha vissuto in questi anni. Ovviamente, la vicenda ha fatto molto scalpore, con molti fan di Uomini e Donne che sono in attesa di scoprire cosa rivelerà l’ex tronista. Va ricordato, inoltre, che Teresa non è stata solo tronista, ma ha anche lavorato per un periodo nella redazione del programma. Un ruolo che le ha permesso di vivere da vicino il dietro le quinte e di assistere in prima persona a molte dinamiche interne al format.