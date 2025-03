Oltre ad essere un’attrice e un personaggio dello spettacolo, Lory Del Santo è anche una regista che si è fatta conoscere, in questo ruolo, grazie a The Lady. Questo titolo, che è oggi molto celebre e ha scatenato parecchie discussioni sul web, è in realtà una webserie creata, appunto, da Del Santo, andata in onda per tre stagioni, dal 2014 al 2017. Gli episodi sono oggi disponibili su Youtube e hanno una durata compresa tra i 12 e i 14 minuti.

Protagonista della storia è, appunto, una Lady, interpretata da Gloria Contreras, dal nome Loana, una benestante e bellissima imprenditrice pubblicitaria, che fa impazzire gli uomini e dal passato complicato. È lei la protagonista di tutte e tre le stagioni, in cui si racconta la sua vita e le sue passioni, tra vari intrighi e anche qualche dramma.

Perché The Lady di Lory Del Santo è diventata famosa

Ma cos’è che ha reso The Lady così famosa? Non possiamo considerare la webserie un capolavoro, anzi, oggi molti fanno riferimento al prodotto in chiave ironica, appellandolo anche con un simbolo del trash. Ed è proprio questo ad averle dato popolarità: le prime recensioni della serie, in chiave del tutto ironica, hanno suscitato la curiosità del pubblico, facendo così aumentare le visualizzazioni del prodotto su Youtube. A colpire sono stati soprattutto i dialoghi surreali, il doppiaggio altrettanto scoordinato, la trama che è quasi del tutto inesistente, oltre alle scarse abilità sul set degli attori scelti e alle situazioni create al limite dell’assurdo. The Lady è, insomma, una webserie che ha scatenato l’ilarità di molti, sollevando commenti sarcastici e ironici nel pubblico. Caratteristiche che ne hanno però fatto anche la sua fortuna.