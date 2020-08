Cosenza, aereo precipita e prende fuoco/ Morte 2 persone: pilota e assistente

Tragedia in provincia di Cosenza, dove un aereo è precipitato provocando la morte di due persone. L’episodio è avvenuto di preciso nel comune di Cassano allo Jonio, in contrada Murata, e risale alla mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto 2020. Numerosi i quotidiani locali che ne hanno dato notizia, ma anche portali nazionali come ad esempio TgCom24.it che hanno cercato di fornire quanti più dettagli possibili sull’accaduto. La cosa certa è che per i due occupanti il velivolo, il pilota e l’assistente di volo, non vi è stato nulla da fare visto che il piccolo aereo biposto, una volta schiantatosi al suolo, ha preso fuoco incendiandosi e non lasciando scampo alle due vittime. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso, ma come detto sopra, non c’è stato nulla da fare per i due occupanti. Non ci sono moltissime informazioni in merito all’incidente, a cominciare dalle generalità dei due deceduti. Si sa che erano non originari della Calabria, essendo di Vercelli, in Piemonte, e non è da escludere che stessero passando le vacanze in zona e abbiano deciso di volare.

COSENZA, AEREO PRECIPITA AL SUOLO: INDAGA LA PROCURA

Non è ben chiara anche la rotta dell’ultraleggero, che pare provenisse dall’Aviosuperficie Sibari Fly, un club con sede proprio a Cassano: non è quindi da escludere che l’aereo fosse in fase di atterraggio o magari di decollo. Pare che l’aereo fosse diretto verso nord in base ad alcune frammentarie informazioni, ma lo stesso avrebbe riscontrato un problema al motore, che ha portato poi il mezzo a precipitare e a schiantarsi attorno alle ore 11:00, non troppo lontano dalla strada provinciale 169, poco distante dal centro abitato. Sembra che l’aereo sia inoltre precipitato nel giardino di una famiglia della contrada sibarita e di conseguenza si è sfiorata la strage anche se il bilancio è stato comunque pesantissimo. Sulla vicenda sta indagando la procura di Castrovillari, sono attese novità nelle prossime ore.



