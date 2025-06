Così è la vita: film su Italia 1 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier

Lunedì 9 giugno 2025, su Italia 1 alle ore 21:20, la prima serata della rete Mediaset trasmette la commedia fantastica Così è la vita. Uscito nelle sale nel 1998, si tratta del secondo lungometraggio del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo che dirige la pellicola insieme al fidato Massimo Venier, col quale gireranno anche Chiedimi se sono felice (2000), La leggenda di Al, John e Jack (2002) e altri grandi successi fino all’ultimo Succede anche nelle migliori famiglie (2024).

La produzione è della casa Medusa Film e le musiche sono della band Negrita, che avevano già collaborato con i protagonisti in Tre uomini e una gamba (1997), sempre diretto con l’ausilio di Venier.

Nel cast di Così è la vita, oltre ad Aldo Baglio, Giovanni Poretti e Giacomo Storti, troviamo volti che hanno attraversato la scia cinematografica del trio, come Marina Massironi e Girolamo Di Stolfi che avevano esordito col trio nella celebre trasmissione Mai dire Gol.

La trama del film Così è la vita: un’evasione rocambolesca e un finale con colpo di scena

In Così è la vita si incrociano i destini di tre uomini: Aldo è un rapinatore in carcere per aver contraffatto delle carte di credito, Giacomo è un poliziotto imbranato e Giovanni è un inventore di giocattoli sposato con Elena.

Una mattina il detenuto Aldo dev’essere scortato in tribunale da Giacomo che, in teoria, per legge, necessita dell’aiuto di un collega, Antonio Catania, il quale lo lascia solo per incontrarsi con una donna. L’uomo non conosce la strada per il tribunale e chiede ad Aldo di recuperare la cartina nel cruscotto. Al suo interno trova però la pistola d’ordinanza che lo sbadato poliziotto ha dimenticato di nascondere e così il delinquente inizia a minacciarlo prendendolo in ostaggio.

Nel frattempo, a Giovanni rubano l’auto, e malauguratamente quest’ultimo fermerà proprio la volante dove ci sono Aldo e Giacomo per chiedere aiuto: diventerà così il terzo ostaggio, ma riuscirà con un escamotage ad avvertire l’ufficio del rapimento. La corsa dello sgangherato gruppo continua ma vengono presto raggiunti dalla polizia, anche in elicottero.

Inizia così uno sfrenato inseguimento che terminerà con l’auto precipitata in un fiume, mentre i passeggeri riusciranno a salvarsi saltando fuori dall’abitacolo. Persa la macchina, gli uomini dovranno proseguire a piedi e nel tragitto incontreranno Clara, di cui Aldo si innamorerà a prima vista.

Ormai al sicuro, i tre decidono di tornare a casa, ma scopriranno presto che la realtà della loro esperienza ha avuto un esito sorprendente…