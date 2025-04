Una pastiera così sparirà in pochi minuti: la ricetta del pasticciere più famoso della tv, Iginio Massari, è da leccarsi i baffi.

Profumata, cremosa, con una frolla perfetta: la pastiera napoletana secondo Iginio Massari è una vera dichiarazione d’amore alla tradizione partenopea, con un – immancabile – tocco da vero maestro. Un tributo quasi diverso, quello del noto pasticciere, a uno dei dolci simbolo delle feste pasquali, che di generazione viene tramandato (e reinterpretato) con alcuni punti fermi che però non possono mancare.

L’approccio di Iginio Massari è preciso e rispettoso della tradizione ed eleva ogni singolo ingrediente, portando in tavola una versione raffinata e profumata del dolce simbolo di Napoli. Il tratto distintivo? L’uso dell’olio essenziale di neroli al posto della classica acqua di fuori d’arancio. Ma vediamo la ricetta nel dettaglio.

La pastiera napoletana secondo Iginio Massari: per un dolce davvero indimenticabile

Prima di elencare ingredienti e preparazione, precisiamo che il maestro suggerisce di arricchire l’impasto con scorze di agrumi e baccello di vaniglia. Aromi che, secondo il pasticciere, non si sovrappongono ma si sostengono a vicenda amplificando la “sensazione complessiva di equilibrio e armonia”. Se volete quindi aggiungere un tocco in più, ricordatevi di questo piccolo trucchetto. Ora passiamo agli ingredienti e alla scaletta dei passaggi da fare.

Ingredienti

330 g farina 00

200 g burro morbido

150 g zucchero a velo

50 g uova intere

2 g sale

mezzo baccello di vaniglia

Scorza di mezzo limone

Per la crema di grano:

150 g grano cotto

250 g latte intero

20 g burro

Scorza grattugiata di mezza arancia

Per la farcia:

300 g ricotta

300 g zucchero

240 g grano cotto

120 g uova intere

100 g arancia candita a cubetti

60 g latte

Una goccia di olio essenziali di neroli (o, se preferisci, acqua di fiori d’arancio).

Procedimento

Per prima cosa occorre preparare la frolla: lavora il burro morbido con lo zucchero a velo, il sale, la vaniglia e le scorze di limone. Aggiungi poi uova e farina. Forma un panetto compatto, avvolgilo nella pellicola e lascialo riposare in frigo per almeno un’ora.

Passa poi alla preparazione della crema di grano. Cuoci il grano nel latte con il burro e la scorza d’arancia, finché non ottieni una pasta cremosa. Lascia raffreddare completamente. Per il ripieno, mescola in una ciotola ricotta e zucchero. Aggiungi le uova, il neroli, il grano cotto ormai freddo, il latte e i canditi. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo.

Stendi dunque la frolla a uno spessore di circa 3 mm. Fodera uno stampo (o due piccoli) precedentemente imburrato e infarinato. Versa il ripieno e poi con la pasta avanzata fai delle strisce sulla superficie. Cuoci dunque a 210°C per 16-18 minuti se usi stampi piccoli oppure a 190°C per circa un’ora se hai utilizzato uno stampo grande. Lascia raffreddare completamente prima di servire.