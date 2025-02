Cosimo Mino Dadorante è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne: chi è e che lavoro fa

Il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne ha ufficialmente avuto inizio e sta già regalando al pubblico colpi di scena. Durante il suo esordio sulla poltrona rossa, l’opinionista ha conosciuto Cosimo Mino Dadorante, un uomo di 47 anni che ha espresso a chiare lettere tutta la sua passione per Tina. Cosimo è il proprietario di una società immobiliare, quindi un uomo benestante ma single. Si è descritto come una persona che ama viaggiare, dinamica, simpatica e con varie capacità, tra le quali quella di parlare lo spagnolo.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 7 febbraio 2025/ Nuove conoscenze per Tina Cipollari e Gemma Galgani

Tina Cipollari, a primo impatto, non è parsa particolarmente interessata dall’uomo ma, spinta dalla sua simpatia e dal suo invito ad un’elegante cena, la tronista si è infine lasciata convincere e ha accettato di uscire con lui per conoscerlo in esterna.

Com’è andata l’esterna tra Tina e Cosimo

La prima esterna tra Cosimo e Tina Cipollari andrà in onda nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 7 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni ci svelano che la loro sarà una cena molto elegante, durante la quale Tina riceverà anche un prezioso dono dall’uomo. Cosimo aveva, infatti, accennato di aver già acquistato per la tronista un regalo, una collana, con la quale volerla omaggiare poi durante una possibile cena insieme. La promessa è stata mantenuta dall’uomo, che ha stupito Tina con un bellissimo gioiello. Tanto che, una volta in studio, lei stessa dirà in diretta: “È uno spendaccione, e questo è già un lato positivo di lui.” La conoscenza tra i due proseguirà?

Cosimo, chi è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Lei si sbilancia: "Esterna fuori a cena"