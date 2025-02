Uomini e Donne, Cosimo è il corteggiatore di Tina Cipollari sceglie di uscire in esterna: “Andiamo a cena fuori”

Sta entrando sempre più nel vivo il Trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne. La storica opinionista ha deciso di mettersi in gioco e cercare l’anima gemella nel dating show di Canale5 tratteggiando anche le caratteristiche che il suo uomo ideale dovrebbe avere. E dopo aver eliminato alcuni corteggiatori ha deciso di concentrare la sua conoscenza su uno in particolare: Cosimo e dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 5 febbraio 2025, si scopre come procederà questa conoscenza.

Prima di fornire dei brevi cenni biografici su chi è Cosimo cavaliere di Tina si può dire che le anticipazioni svelano che Tina accetterà l’invito ad uscire in esterna con l’uomo, al momento l’unico corteggiatore che ha fatto rimanere fino ad ora. Tina ha detto “sì” ad una cena con Cosimo e nelle prossime puntata si vedrà come sarà andata tra i due che hanno deciso di regalarsi una splendida serata prima a cena in un ristorante della Capitale e poi hanno passeggiato per le vie di Roma.

Cosimo, chi è il cavaliere di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Cosimo il cavaliere di Tina Cipollari a Uomini e Donne? Su l’uomo si sanno alcune informazioni, il cognome non è noto ma ha 47 anni, parla un po’ di spagnolo ed ha una società immobiliare e ama viaggiare. Per la Tronista ha portato un bellissimo regalo che le ha inviato a casa (una collana di Swarovski molto costosa) le ha portato un bracciale e dedicato una canzone. Tina, pur dicendo che non rientra nei suoi gusti personali anche perché desiderava un uomo di altre 60 anni, ha deciso di continuare a frequentarlo accettando il suo invito a Cena: “Andiamo a cena fuori, in attesa di qualcosa di meglio ne ho uno solo!” Come proseguirà questa conoscenza?