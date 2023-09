Cosimo Corrado, scomparso a New York youtuber Kazuosan/ Persa ogni traccia da sabato

Un 21enne originario di Salerno, tale Cosimo Corrado, youtuber conosciuto come Kazuosan, è scomparso da tre giorni da New York. Lo stesso ragazzo è sbarcato nella Grande Mela e pare abbia perso il suo smartphone, di conseguenza i suoi famigliari, i cari e gli amici, non riescono a mettersi in contatto con lui. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, di conseguenza c’è grande apprensione per cercare di avere al più presto delle notizie certe. Come scrive Fanpage, Cosimo Corrado Kazuosan, vanta ben un milione di iscritti sulla nota piattaforma del tubo, di conseguenza si tratta di una web star alquanto conosciuta.

Da diverse ore stanno circolando in rete degli appelli, rilanciati anche dalla famiglia, ma al momento tutto tace. Per cercare di avere il prima possibile notizie, la famiglia ha deciso di pubblicare sul web una locandina, in cui si legge, sia in italiano quanto in inglese: “Lui è Cosimo, ha 21 anni ed è di Salerno. E’ uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazusan. Da qualche giorno è atterrato a New Yokr ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato era a Manhattan, inotnro alle ore 6.30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia o il numero +393889869780 (su Whatsapp)”.

COSIMO CORRADO, SCOMPARSO A NEW YORK YOUTUBER KAZUOSAN: TELEFONO PERSO O RUBATO

L’ultimo contatto con il giovane risalirebbe alla sera di sabato scorso, 9 settembre 2023, attorno alle ore 18:30, quando lo stesso Cosimo Corrado si trovava a Manhattan, il noto distretto finanziario di New York. A quel punto, però, si sarebbero perse le sue tracce, di conseguenza non è ben chiaro cosa sia accaduto.

Pare infatti che il 21enne non abbia risposto ai vari tentativi di contattarlo, sia verso il numero italiano quanto quello americano. Inoltre uno dei due numeri è sicuramente andato perso visto che avrebbe risposto uno sconosciuto che ha spiegato di aver trovato il telefono in strada.

