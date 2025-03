Cosimo Dadorante e il rapporto con Tina Cipollari

Da qualche settimana, Tina Cipollari si è trasformata in tronista e, nelle varie puntate di Uomini e Donne, incontra i suoi corteggiatori. Tra i vari pretendenti, chi ha conquistato le simpatie di Tina è stato Cosimo Dadorante, un imprenditore pugliese di 47 anni che non è sposato e non ha figli. Dopo aver omaggiato Tina con vari regali, l’imprenditore ha organizzato per lei due viaggi: uno a Parigi e l’altro in Puglia dove le ha presentato i genitori e dove le ha fatto conoscere il suo mondo. Con il suo modo di fare, Cosimo piace non solo a Tina che ha più volte ammesso di stare bene con lui sia al pubblico del dating show di canale 5.

Uomini e Donne, Tina Cipollari si scontra con Isabella e svela: "Mio Trono? Sto giocando"/ Mentre Cosimo...

Tra Cosimo e Tina non c’è stato ancora un bacio ma i due dovrebbero presto partire per Madrid. Il corteggiatore, infatti, ha deciso di organizzare un altro viaggio per Tina che, però, nella prossima registrazione di Uomini e Donne, potrebbe ricevere una pesante delusione.

La segnalazione su Cosimo, il corteggiatore di Tina Cipollari

Tra una registrazione e l’altra di Uomini e Donne, Cosimo Dadorante, secondo quanto riferisce Deianira Marzano, sarebbe stato pizzicato in compagnia di un’altra donna. Deianira, oltre ad aver condiviso la segnalazione, ha anche pubblicato la foto in cui Cosimo è insieme ad una donna in un ristorante di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Cristina Ferrara fidanzata fuori da Uomini e Donne?/ Segnalazioni sulla corteggiatrice di Gianmarco Steri

Nella foto, i due sono seduti l’uno di fronte all’altra e sembra esserci anche una certa confidenza anche se, pare, che tra i due non ci sia stato nè un bacio nè un abbraccio. La segnalazione è già diventata virale, ma come reagirà Tina Cipollari di fronte a tale segnalazione? Crederà alle parole del corteggiatore o deciderà di chiudere definitivamente la conoscenza aprendo la porta ad altri corteggiatori?