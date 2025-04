Cosimo Dadorante e il viaggio a Madrid con Tina Cipollari

Cosimo Dadorante non bada a spese per corteggiare Tina Cipollari che sta omaggiando non solo con preziosi regali, ma anche con viaggi in cui la bionda opinionista può lasciarsi andare anche allo shopping sfrenato. Dopo aver regalato un soggiorno da sogno a Parigi e averla condotta nel suo mondo con un weekend in Puglia, Cosimo ha deciso di stupire ancora Tina che, alla ricerca di un marito, ha deciso di trasformarsi anche in tronista di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, giovedì 10 aprile 2025, Maria De Filippi invita Tina ad accomodarsi sul trono annunciando, poi, la presenza di due filmati che mostrano cos’è successo durante il viaggio a Madrid con Cosimo.

“E’ andata in Spagna?”, chiede stupito Gianni Sperti che non si aspettava tale rivelazione. La De Filippi, così, trasmette un primo filmato in cui mostra l’arrivo a Madrid di Tina e Cosimo e un secondo filmato in cui i due si divertono a cena, in un locale tipico della capitale spagnola.

Shopping di lusso a Madrid per Tina Cipollari: ecco quanto ha speso Cosimo Dadorante

Nel filmato del viaggio a Madrid di Tina Cipollari e Cosimo a Madrid vengono mostrate le vetrine dei negozi di Dior, Gucci e Fendi. Esattamente come accaduto a Parigi, anche a Madrid, Tina ha preferito dedicare parte del viaggio allo shopping scatenando la curiosità del pubblico che si chiede quanto abbia speso il corteggiatore di Uomini e Donne.

Domanda che si pone anche Maria De Filippi che, al termine dei filmato, dopo l’arrivo in studio di Cosimo, fa notare a quest’ultimo che sta spendendo davvero tanto per corteggiare Tina. Cosimo, tuttavia, appare tranquillo e rassicura la conduttrice che sottoporrà Tina ad un test per valutare il suo atteggiamento qualora, un giorno, dovesse diventare povero.