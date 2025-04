Cosimo Dadorante e Tina Cipollari: continua la frequentazione a Uomini e Donne

Tina Cipollari continua a cercare marito e, nella registrazione di Uomini e donne del 6 aprile, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, c’è stato un colpo di scena nel trono della bionda opinionista che, in ogni puntata, regala sempre divertimento al pubblico. Dopo aver conosciuto vari, aspiranti pretendenti, Tina ha scelto di portare avanti la frequentazione con Cosimo Dadorante, imprenditore pugliese di 47 anni che, sin dal primo incontro, ha omaggiato Tina con i suoi regalo. Simpatico e pieno di voglia di vivere, il carattere allegro e accogliente di Cosimo ha conquistato Tina che, più volte, ha sottolineato di stare bene in sua compagnia.

Tra i due non c’è mai stato un bacio nonostante abbiano trascorso diverso tempo insieme. Cosimo, infatti, ha regalato a Tina un viaggio a Parigi durante il quale la Cipollari ha potuto dedicarsi allo shopping e un weekend in Puglia durante il quale la bionda opinionista ha anche conosciuto i genitori del suo corteggiatore. Nella registrazione del 6 aprile è poi arrivata una nuova proposta da parte di Cosimo.

Uomini e donne: cosa ha proposto Cosimo a Tina Cipollari

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Cosimo ha fatto recapitare nel camerino di Tina un pacco contenente un vestito da contadina chiedendole di raggiungerlo in studio trasformato, per l’occasione, in una campagna con fiori, sacchi e tutto il necessario per ricreare una location campestre. Cosimo ha poi chiesto a Tina di dedicarsi alla vita da campagna sporcandosi anche le mani lavorando la terra. Poi le ha chiesto: “Se un giorno perdessi tutto, saresti in grado di adattarti?”.

Successivamente, ha rilanciato proponendo a Tina un’esterna in montagna. Nella prossima esterna, dunque, Tina e Cosimo si vedranno in un luogo isolato dove la bionda opinionista di Uomini e Donne dovrà dimostrare di avere spirito di adattamento.

