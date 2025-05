Cosimo Dadorante e l’addio a Uomini e Donne

Cosimo Dadorante è stato uno dei protagonisti indiscussi della parte della stagione di Uomini e Donne. Con il suo entusiasmo, l’imprenditore 47enne è arrivato nello studio del dating show di canale 5 per corteggiare Tina Cipollari che ha provato a cercare un marito attraverso le telecamere della trasmissione di Maria De Filippi. Tra un regalo e un viaggio, Cosimo ha conquistato la simpatia dei telespettatori che speravano in un finale diverso per lui. Dopo diversi mesi di frequentazione, infatti, Tina Cipollari ha deciso di chiudere la frequentazione senza scegliere per la delusione dei fan che speravano in un lieto fine per la bionda opinionista e il corteggiatore pugliese.

Cosimo, dopo la scelta di Tina di non scegliere, ha lasciato ufficialmente la trasmissione ma la sua assenza dalla televisione potrebbe essere temporanea. Secondo una clamorosa indiscrezione, infatti, l’imprenditore pugliese potrebbe tornare presto in tv.

Cosimo Dadorante e il ritorno in tv dopo Uomini e Donne: l’indiscrezione

I fan di Uomini e Donne sperano di poter rivedere presto Cosimo Dadorante in televisione. Simpatico, frizzante, energico e ottimista, il pubblico del dating show di canale 5 ha apprezzato tantissimo l’ex corteggiatore di Tina Cipollari. Salutando Cosimo, Maria De Filippi ha lasciato una porta aperta per Cosimo che, a settembre, potrebbe tornare nuovamente in trasmissione, stavolta come cavaliere del trono over.

Come accaduto ad altri ex corteggiatori, anche Cosimo potrebbe decidere di raccogliere l’invito della redazione di Maria De Filippi e mettersi in gioco per provare a cercare il grande amore in tv. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, Cosimo ha spiegato di non essere mai stato molto fortunato in amore ma a Uomini e Donne potrebbe trovare ciò che cerca. Il pubblico, dunque, tifa per Cosimo e spera di rivederlo nel parterre del trono over a settembre.