Cosimo Di Lauro è morto a 48 anni/ Boss camorrista ispirò figura di Genny Savastano

Cosimo Di Lauro, boss della camorra, è morto. All’età di 48 anni, il boss si è spento questa mattina a Milano, in carcere. Di Lauro, figlio di Paolo detto Ciruzzo ‘O Milionario, era detenuto proprio nel carcere di Milano sotto il 41Bis. L’uomo era stato arrestato nel 2005. Era stato uno dei “protagonisti” della prima faida di Scampia tra i Di Lauro e gli “scissionisti”, che aveva portato ad oltre 60 omicidi nel 2004 e nel 2005. A diffondere la notizia della morte del boss è stato l’avvocato difensore del boss. Il legale, Saverio Senese, ha reso nota la comunicazione arrivata dalla direzione del carcere: “Il suo assistito è deceduto alle ore 7,10”. Al momento non sono note le cause del decesso ma i legali di Di Lauro avevano chiesto verifiche mediche in più occasioni, soprattutto perizie psichiatriche.

Il boss prese il controllo del clan in assenza del padre, latitante per reati di camorra. Cosimo centralizzò lo spaccio di droga, gestita come una rete in cui gli spacciatori pagavano ai Di Lauro una tassa per acquistare la droga da loro e gestire il proprio traffico. Dopo aver preso nelle proprie mani il clan, il boss fece uccidere i più anziani e li sostituì con con giovani presi dalla strada.

Chi era Cosimo Di Lauro

Nel 2004 Cosimo Di Lauro fu uno dei protagonisti attivi della cosiddetta “Faida di Scampia”. Uno dei più importanti luogotenti, Raffaele Amato, contestò le nuove regole del clan e fuggì in Spagna, da dove organizzò una rivolta contro i suoi ex capi. Il gruppo, che prese così il nome di “scissionisti”, cominciò una vera e propria guerra che portò all’uccisione di due fedelissimi di Cosimo Di Lauro, Fulvio Montanino e Claudio Salerno, freddati il 28 ottobre 2004. Tre giorni il funerale, furono arrestati due uomini che stavano progettando una risposta all’agguato subito al clan Di Lauro.

La faida di Scampia ha provocato la morte di oltre 60 persone, uccise nel 2004 e nel 2005. Le due bande hanno combattuto una guerra talmente brutale che il tutto ha avuto una risonanza mediatica internazionale impressionante nei confronti della camorra. Tutto ciò ha portato all’incarcerazione di tanti capi di camorra, incluso suo padre. Cosimo Di Lauro è stato arrestato il 21 gennaio 2005 a Secondigliano, in un fortino della criminalità organizzata della famiglia. Inizialmente fu condannato a 15 anni di carcere e successivamente all’ergastolo per l’omicidio di Gelsomina Verde. L’uomo ispirò la figura di Genny Savastano in Gomorra.











