Cosimo conclude la sua avventura a Uomini e Donne tra gli applausi: sorpresa particolare per Tina Cipollari

Cosimo Mino Dadorante dà l’addio a Tina Cipollari con un regalo da stropicciarsi gli occhi. Succede a Uomini e Donne, nella puntata del nove maggio, dove l’imprenditore pugliese consegna all’opinionista una borsa da quasi tremila euro. Un dono di lusso che lascia di sasso tutto lo studio, inclusa Maria De Filippi che poi lo ringrazia per aver portato entusiasmo ed allegria nel programma. Simpatico il suo saluto conclusivo a Tina: sostanzialmente Cosimo si dice costretto ad abbandonare Uomini e Donne per riprendere la sua normale attività lavorativa.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 9 maggio 2025/ Cosimo lascia il programma: finisce il trono di Tina

A maggior ragione dopo aver fatto un regalo costosissimo alla signora di Uomini e Donne. “Devo fatturare, ho delle responsabilità e non posso continuare a perdere due giorni a settimana”, ha detto simpaticamente Cosimo, che ha comunque ribadito l’invito a Tina per una vacanza insieme.

Tina Cipollari, il siparietto con Cosimo dopo la borsa da tremila euro: “Un dono molto bello…”, “ci rivediamo?”

Quando la conduttrice ha suggerito al suo ospite di scambiarsi il numero di telefono con Tina Cipollari, lui ha declinato: “E’ costosissimo”. Quindi il regalo a Tina, con quest’ultima che ringrazia e porta a casa. “E’ una borsa molto bella, l’avevo già scelta a Madrid”, spiega l’opinionista. Il quarantasettenne, così, si congeda tra gli applausi del pubblico in studio e torna al lavoro, nella speranza, prima o poi di rivedere Tina Cipollari.

Uomini e donne lite in studio! Arcangelo diviso tra Marina e Gemma/ Tina Cipollari furiosa col Cavaliere

“Dobbiamo recuperare quello che abbiamo speso, altrimenti come facciamo continuare la nostra amicizia?”, l’ultima battuta di Cosimo Mino Dadorante. Come finirà con Tina Cipollari non è dato saperlo, solo il tempo ci darà delle risposte. Di sicuro in queste settimane la coppia ci ha regalato spunti divertenti e momenti di grande leggerezza.