Tutto su Cosimo Gatta, il padre di Shaila Gatta

Cosimo Gatta è il padre di Shaila Gatta che, nella casa del Grande Fratello, ha parlato spesso della propria famiglia. La ballerina che, per inseguire i propri sogni ha lasciato la casa dei genitori quando era giovanissima, è molto legata al padre e alla madre anche se ha sempre cercato di non appesantirli con i suoi problemi. Shaila ha spiegato di non parlare mai dei propri problemi con i genitori e di non farlo soprattutto con il padre. “Parlo di più con mia madre anche se dei problemi lavorativi. Evito di parlare d’amore e di presentare un fidanzato a meno che non sia sicurissima”, ha raccontato a Chiara.

Genitori Mariavittoria Minghetti, chi sono? "Hanno sempre lavorato, non li sento"/ "Mi è mancato l'affetto"

Shaila che da più di dieci anni vive lontano dalla propria famiglia, ha più volte raccontato di tornare a Napoli tutte le volte che può e di ritagliarsi, durante il tempo che trascorre nella propria città, dei momenti da dedicare ai genitori.

Cosimo Gatta, primo fan della figlia Shaila: il rapporto speciale tra i due

Shaila Gatta, nel raccontarsi nella casa del Grande Fratello, ha più volte spiegato di aver trascorso tantissimo tempo con la mamma, comprese le vacanze estive, perché il padre lavorava sempre. Oggi che è cresciuta, Shaila non perde occasione per regalare ai genitori una giornata al mare o un pranzo al ristorante per vivere con loro dei momenti indimenticabili. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, Shaila ha sentito fortemente la mancanza della propria famiglia sciogliendosi tra le braccia del padre nell’unica occasione in cui ha potuto abbracciarlo.

Alfonso D'Apice deluso da Javier Martinez: "Offese pesanti verso Chiara"/ "Queste cose mi fanno male..."

Il papà di Shaila, infatti, è stato il protagonista di una sorpresa per Shaila dopo il suo ritorno dalla Spagna quando, a causa della relazione con Lorenzo Spolverato, stava vivendo una situazione davvero difficile con gli altri concorrenti. Dopo quella sorpresa, il papà di Shaila è rimasto a guardarla in silenzio e da lontano.