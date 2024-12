Cosimo Gatta: tutto sul papà di Shaila Gatta

L’uomo più importante della vita di Shaila Gatta è papà Cosimo che lavora come autista di ambulanze e che, nelle scorse settimane, è arrivato nella casa del Grande Fratello 2024 per incoraggiare la figlia che stava attraversando un momento difficile dopo il suo ritorno dalla Spagna dove è scoppiata la passione con Lorenzo Spolverato. Per Shaila, papà Cosimo è una delle persone più importanti della sua vita e per la ballerina è fondamentale avere sia il supporto che l’approvazione del padre. “Per molto tempo io e lui non ci siamo rivolti la parola, anzi, ero io quella arrabbiata con lui, oggi capisco che la sua era solo paura, e forse anche frustrazione per non potermi dare quanto avrebbe voluto”, ha detto Shaila parlando del padre con cui, oggi, ha un rapporto splendido.

Rivedere il papà è stato, per Shaila importante anche se la ballerina non ha potuto presentarle Lorenzo che, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024, conoscerà mamma Luisa.

Cosimo Gatta e la prima impressione su Lorenzo Spolverato

Fiero ed orgoglioso della figlia, Cosimo Gatta, durante la sorpresa fatta a Shaila nella casa del Grande Fratello 2024, ha preferito concentrarsi su di lei trasmettendola la forza e la fiducia necessarie per portare avanti l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Pur non avendo incontrato Lorenzo, tuttavia, papà Cosimo ha espresso una piccola opinione su Lorenzo.

A chiederla è stata proprio Shaila che, abbracciandolo, prima di salutarlo, gli ha chiesto: “Ti sta simpatico Lorenzo?”. “Ma cosa c’entra ora Lorenzo?” – ha risposto papà Cosimo che ha poi aggiunto – “E’ simpatico“. Il compito, tuttavia, di conoscere per prima Lorenzo spetta a mamma Luisa che questa sera, quasi sicuramente, porterà nella Casa anche l’opinione del marito che spera solo di vedere serena e felice Shaila.