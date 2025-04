Cosimo ‘Mino’ D’Adorante: il nuovo corteggiatore che ha catturato l’attenzione di Tina Cipollari a ‘Uomini e Donne’, ecco chi è in realtà e cosa fa l’uomo.

Se seguite ‘Uomini e Donne’, avrete sicuramente notato un nuovo volto che sta facendo parlare di sé: Cosimo ‘Mino’ D’Adorante. Questo imprenditore pugliese di 47 anni ha deciso di mettersi in gioco per conquistare il cuore di Tina Cipollari, storica opinionista del programma.

Ma chi è realmente Cosimo e cosa lo rende così interessante? Originario di Mesagne, un pittoresco comune in provincia di Brindisi, Cosimo è un uomo d’affari con un curriculum di tutto rispetto. Dirige l’ente di formazione professionale Genesis Mesagne e possiede una società immobiliare specializzata in ristrutturazioni.

Chi è l’uomo che sta conquistando Tina Cipollari

Ha una società informatica, una agricola e una dedicata alla ricerca e sviluppo. Insomma, un vero e proprio imprenditore poliedrico. La sua passione per le auto di lusso lo ha portato a diventare socio del club Porsche, segno di un certo gusto per l’eleganza e la velocità. Nonostante il successo professionale, Cosimo non è mai stato sposato e non ha figli. Forse è proprio questa la ragione che lo ha spinto a cercare l’amore sotto i riflettori di ‘Uomini e Donne’.

La sua entrata nel programma non è passata inosservata. Per attirare l’attenzione di Tina, Cosimo ha sfoderato una serie di gesti galanti: un bracciale, 36 rose rosse, dolcetti e persino una dedica musicale, reinterpretando ‘Margherita’ di Riccardo Cocciante. Questi gesti hanno colpito nel segno, tanto che Tina ha accettato di uscire con lui per un’esterna tra le strade di Roma.

Tina, nota per il suo carattere deciso e le aspettative elevate, aveva espresso il desiderio di conoscere un uomo più maturo, intorno ai 60 anni. Tuttavia, il fascino e la determinazione di Cosimo sembrano averla fatta ricredere. La loro conoscenza è ancora agli inizi, ma l’interesse reciproco è palpabile.

Oltre al lavoro e alle auto, Cosimo ama viaggiare e ha una personalità estroversa. Queste caratteristiche potrebbero essere la chiave per conquistare il cuore di Tina, sempre alla ricerca di persone autentiche e intraprendenti.

La loro storia sta suscitando curiosità tra i fan del programma. Molti si chiedono se Cosimo riuscirà a superare le difese di Tina e a instaurare con lei una relazione duratura. Dopotutto, non è facile conquistare una donna con una personalità così forte e decisa. Ma Cosimo sembra avere le carte in regola per provarci: successo professionale, gesti romantici e una determinazione che non passa inosservata.​

In un contesto come quello di “Uomini e Donne”, dove le dinamiche possono cambiare rapidamente, è difficile fare previsioni. Tuttavia, la chimica tra Cosimo e Tina è evidente, e molti telespettatori sono curiosi di vedere come evolverà la loro relazione. Se son rose, fioriranno.