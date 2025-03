Cosimo Mino Dadorante e il rapporto con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Il rapporto tra Cosimo Mino Dadorante e Tina Cipollari continua e, nella puntata di Uomini e Donne del 13 marzo 2025, il corteggiatore torna in studio per rivivere le emozioni dei momenti trascorsi con Tina durante l’ultima esterna. Arrivato nel programma di Maria De Filippi insieme ad altri corteggiatori, l’imprenditore è riuscito a conquistare le simpatie di Tina con la sua simpatia e le sue attenzioni. Sin dal primo incontro, infatti, Cosimo ha corteggiato Tina portandole anche importanti regali.

Il momento più bello vissuto finora da Cosimo e Tina è quello relativo al viaggio a Parigi. Come promesso, infatti, il cavaliere ha organizzato un viaggio perfetto nella capitale francese durante il quale Tina ha potuto fare shopping come desiderava.

Cosimo Mino Dadorante e Tina Cipollari: nuovo viaggio in Puglia

Cosimo Mino Dadorante sembra voler fare sul serio con Tina Cipollari. Tra il corteggiatore e la tronista non c’è stato ancora un contatto fisico ma Tina ha più volte sottolineato di stare bene con Cosimo e di apprezzare molto i suoi modi di fare. Da parte sua, Cosimo sta utilizzando tutte le sue armi per conquistare il cuore di Tina che, finora, si sta dedicando solo alla loro conoscenza.

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 marzo 2025, Maria De Filippi manda in onda l”ultima esterna fatta dai due. Cosimo ha scelto di portare Tina in Puglia da lui e, in quell’occasione, ha potuto conoscere anche i genitori di Cosimo. In studio, poi, i due ballano sulle note di Cuoricini., il brano portato al Festival di Sanremo 2025 dai Coma Cose e sulle cui note Tina si è scatenata.