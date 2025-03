Tutto su Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e donne

La conoscenza tra Cosimo Mino Dadorante, l’imprenditore 47enne che non ha figli e che ha deciso di partecipare a Uomini e donne per trovare l’amore e Tina Cipollari continua a gonfie vele. Dopo le prime esterne a Roma, il corteggiatore ha deciso di alzare il tiro e mostrare a Tina tutte le attenzioni che le darebbe se lei decidesse di cominciare davvero una storia con lui. Cosimo, infatti, non solo ha deciso di portare a Parigi, ma anche in Puglia. Dopo averle regalato un soggiorno da sogno nella capitale francese dove Tina si è concessa anche delle lunghe sedute di shopping, Cosimo ha deciso di portare Tina nel suo mondo.

Il corteggiatore, infatti, dopo aver invitato la Cipollari In Puglia e l’accettazione da parte di quest’ultima, ha organizzato una bellissima esterna nel suo Paese. Cos’è successo tra i due in Puglia?

Cosimo Mino Dadorante e Tina Cipollari: cos’è successo in Puglia

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 marzo 2025, dopo l’ingresso in studio del trono di Tina Cipollari, Maria De Filippi manda in onda il filmato dell’esterna. Nelle immagini, Cosimo e Tina passeggiano per le strade della città d’origine del corteggiatore che mostra alla Cipollari quelli che sono i luoghi della sua vita. Il momento più importante, tuttavia, arriva quando Cosimo decide di far conoscere i propri genitori a Tina.

Nonostante si tratti di un gesto importante, Tina accetta facendo così un grande regalo a Cosimo. In studio, poi, il corteggiatore abbraccia Tina e la ringrazia per avergli fatto il regalo più bello della sua vita accettando di conoscerlo davvero con il viaggio in Puglia.