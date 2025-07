Cosimo Mino Dadorante, dopo essersi fatto conoscere come corteggiatore di Tina Cipollari, è diventato popolarissimo avendo conquistato le simpatie del pubblico con la sua energia, il suo ottimismo e il suo entusiasmo. Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, l’imprenditore pugliese continua ad essere molto seguito dai fan sui social dove condivide diversi contenuti delle sue giornate. Nelle scorse ore, così, ha reso partecipi i fan della giornata trascorsa a Roma con Tina Cipollari.

Tra Cosimo e la bionda opinionista, durante la frequentazione a Uomini e Donne condita da diversi viaggi, in primis a Parigi e Madrid, non è nato l’amore ma una bellissima amicizia. Essendo a Roma, così, Cosimo ne ha approfittato per rivedere Tina Cipollari con cui si è anche concesso una cena. L’indomani, però, l’imprenditore pugliese ha stupito tutti con un contenuto social.

Cosimo Mino Dadorante e i contenuti da influencer

Dopo la piacevole serata trascorsa con Tina Cipollari, Cosimo Mino Dadorante è tornato ai suoi impegni e, sui social, ha condiviso un video in cui sfoggia il suo immancabile sorriso. Al mare, abbronzato e comodamente sdraiato su un lettino, Cosimo pubblicizza il costume che indossa ringraziando e taggando la persona che, probabilmente, gliel’ha regalato. Un contenuto che, molti utenti, hanno definito da influencer. Imprenditore super impegnato con il lavoro, cosimo deciderà di tuffarsi in una nuova attività come può essere quella da influencer?

In attesa di scoprirlo, i fan di Uomini e Donne sperano di poter rivedere Cosimo in trasmissione, a settembre, come cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi, nel salutarlo, gli aveva lasciato una porta aperta per un eventuale ritorno: Cosimo deciderà di approfittarne? Lo scopriremo a fine agosto quando lo studio di Uomini e Donne sarà riaperto ufficialmente per le prime registrazioni della nuova stagione.