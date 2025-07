Cosimo Mino Dadorante infiamma i fan di Uomini e Dpnne annunciando la reunion con Tina Cipollari.

Cosimo Mino Dadorante sempre più protagonista dell’estate di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Tina Cipollari, durante l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, ha legato con altri cavaliere del parterre del trono over, in particolare con Giuseppe Molonia che è uscito dal programma con Rosanna e che, proprio negli scorsi giorni, si è concesso qualche giorno di relax e divertimento in compagnia proprio di Cosimo. Sempre allegro e ottimista, Cosimo è molto attivo sui social dove condivide diversi contenuti.

Dopo aver mostrato ai followers le serate danzanti che si è concesso con Giuseppe, Cosimo è pronto a raggiungere Roma dove potrebbe andare in scena la reunion con Tina Cipollari con cui è nata una bella amicizia e con la quale i contatti non si sono mai interrotti come ha spiegato lui stesso a Casa Lollo annunciando un incontro proprio con Tina che potrebbe essere vicinissimo.

Cosimo Mino Dadorante e Tina Cipollari: reunion a Roma?

Tra Cosimo Mino Dadorante e Tina Cipollari non è nato l’amore, ma l’amicizia sì. Cosimo, nel salutare il pubblico di Uomini e Donne, ha spiegato che per Tina ci sarà sempre e a breve i due potrebbero presto vedersi in quel di Roma. “Cuoricini mi sto preparando. Sto facendo anche io la maschera della Papuasia. Arrivo, la prossima settimana sono a Roma. Parola chiave shopping, shopping, shopping”, ha fatto sapere Cosimo.

Nella capitale dove si sono incontrati per la prima volta, Cosimo e Tina si rivedranno presto e, probabilmente, proprio per fare shopping insieme. In attesa del nuovo incontro con la bionda opinionista, il pubblico di Uomini e Donne spera di rivedere l’ex corteggiatore di Tina nel parterre del trono over nella prossima stagione di Uomini e Donne. A settembre, dunque, il dating show di canale 5 potrebbe riservare tante sorprese ai fan affezionati del programma di Maria De Filippi.

