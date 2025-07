Cosimo Mino Dadorante scatena le voci sulla sua vita sentimentale pubblicando alcuni contenuti social.

Cosimo Mino Dadorante sempre più social e sempre più seguito dai followers. La partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Tina Cipollari gli ha permesso di diventare molto popolare al punto che sono tanti i followers che seguono i suoi movimenti sui social e che sognano un suo ritorno a Uomini e Donne. Nelle scorse settimane, Cosimo, in occasione di un viaggio a Roma, ha rivisto Tina Cipollari con cui è nata una bellissima amicizia. A settembre, tuttavia, i due potrebbero ritrovarsi nella trasmissione anche se con due ruoli diversi.

Difficilmente, infatti, Tina tornerà ad accomodarsi sul trono per cercare l’amore ma, in compenso, Cosimo potrebbe mettersi in gioco come cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Tuttavia, nelle scorse ore, di fronte ad alcuni contenuti social pubblicati da Cosimo, qualcuno ha pensato che tale ritorno non ci sarà.

Cosimo Mino Dadorante: aperitivo in dolce compagnia ma non è come sembra

Sempre allegro e sorridente, Cosimo Mino Dadorante che, nelle scorse ore è finito nel mirino di Giovanni Siciliano, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato alcuni contenuti social in cui appare in dolce compagnia. Nonostante i vari impegni di lavoro, Cosimo si sta godendo anche l’estate e, in quel di Gallipoli, si è concesso un aperitivo con una collega in uno dei posti più belli della città.

Nessuna storia d’amore, dunque, per Cosimo che, anche nella vita di tutti i giorni, sfoggia sempre il suo entusiasmo con cui ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Nessun nuovo amore, dunque, nella vita di Cosimo a cui Maria De Filippi ha lasciato le porte aperte per un eventuale ritorno. Compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, l’imprenditore pugliese deciderà di mettersi davvero in gioco come cavaliere del trono over per cercare la donna della sua vita? Lo scopriremo a settembre.

