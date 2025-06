Cosimo Mino Dadorante sempre più seguito sui social

Cosimo Mino Dadorante è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne come corteggiatore di Tina Cipollari. La sua simpatia ha conquistato tutti e in molti speravano che tra lui e la bionda opinionista potesse nascere l’amore. Così, però, non è accaduto e dopo viaggi, regali e uscite, Cosimo ha lasciato il programma per tornare alla sua vita. Salutandolo, Maria De Filippi gli ha lasciato la porta aperta per il futuro qualora dovesse decidere di rimettersi in gioco e tornare nuovamente all’interno del programma per trovare l’amore.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello?/ Spunta una clamorosa indiscrezione: il suo nuovo ruolo

Attualmente, Cosimo è tornato alla sua vita ma sui social continua ad essere molto seguito. Su Instagram si è mostrato anche in compagnia di Giuseppe e Rosanna con cui ha trascorso qualche giorno di vacanza. La sua simpatia sta conquistando davvero tutti e sono tanti coloro che sognano di poterlo rivedere nel parterre del trono over.

Nadia Di Diodato, silenzio rotto dopo scelta a Uomini e Donne: "Avevo bisogno di tempo"/ "Ricevuti insulti…"

Cosimo Mino Dadorante nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne?

Simpatico, ottimista, generoso e con la battuta pronta, Cosimo Mino Dadorante ha ottenuto tantissimi consensi e la stima del pubblico, della redazione, degli opinionisti. Rivederlo in trasmissione come cavaliere del trono over di Uomini e Donne non è da escludere. Cosimo, nella trasmissione di Maria De Filippi, porterebbe una ventata di simpatia e di dinamismo esattamente come ha fatto durante il trono di Tina Cipollari.

Ad oggi, tuttavia, non c’è nulla di ufficiale. Cosimo, infatti, è un imprenditore ricco di impegni e non si sa se le varie registrazioni possano coincidere con i suoi impegni. Il web non nasconde che, tra i tanti protagonisti, Cosimo sarebbe quello che scatenerebbe maggiormente l’entusiasmo del pubblico.

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne, critiche e attacchi: arriva la replica della coppia/ Cos'è successo