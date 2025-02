Cosimo Mino Durante e Tina Cipollari: nuova esterna a Uomini e Donne

Cosimo Mino Durante, pur essendo più giovane di Tina Cipollari, è riuscito a conquistare subito le attenzioni della tronista di Uomini e Donne che, pur essendo alla ricerca di un uomo più grande, siè lascioata affascinare dall’entusiasmo di Cosimo che, si dal primo incontro, ha portato regali a Tina che ha apprezzato tantissimo. Cosimo, inoltre, ha alzato il dito chiedendo alla Cipollari di partire per un viaggio a Parigi lasciando a Tina la scelta della data.

Chi è Sabrina, dama del trono over di Uomini e Donne/ Chiude con Giuseppe: si sente male ed esce dallo studio

Pur essendo molto titubante, Tina sembra molto felice dell’offerta di Cosimo che propone a Tina anche una giornata di shopping nella capitale francese con una carta di credito senza limiti. La Cipollari ha così accettato l’offerta di Tina che, per ora, non ha ancora deciso la data.

Le parole di Cosimo Mino Durante a Tina Cipollari

Deciso a conquistare il cuore di Tina, durante un’esterna, il corteggiatore l’ha portata in esterna e, durante la cena, si è lasciato andare ad una confessione raccontandogli dell’aiuto ricevuto dalle colleghe di lavoro nel riuscire a corteggiarla:

Lavinia Mauro fidanzata con Matteo Ciceroni dopo Uomini e donne?/ E' il produttore di Achille Lauro

“Oggi sono qui grazie a due colleghe che mi hanno fatto una sorpresa. Volevo venire, ma non sapevo come fare. A scuola mi hanno detto che avrebbero fatto tutto loro. È stato un momento emozionante, penso che quando fai del bene alle persone, poi ti torna”, le parole di Cosimo che, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 20 febbraio 2025, torna in studio per un nuovo confronto con Tina e per rivivere anche l’ultima esterna fatta.